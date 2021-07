Bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik už na začiatku týždňa požiadal o prepustenie z väzby. Sudkyňa si ale nechala čas na preštudovanie jeho žiadosti a dnes rozhodne! Počas pojednávania sa vykonali ďalšie dôkazy vrátane svedeckej výpovede znalca z IT odboru. Doterajšie výpovede a listinné dôkazy už ale prezradili naozaj veľa.

Kováčik mal podľa obžaloby napomáhať skupine takáčovcov. Ich šéfovi Ľubomírovi Kudličkovi dokonca pomôcť z väzby. Vypovedali o tom bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó a bývalý takáčovec Matej Zeman. Dokazuje to aj svedecká výpoveď z prípravného konania nebohého Františka Böhma, ktorú na súde prečítal prokurátor. Kudlička to ale poprel a tvrdí, že si nič u Kováčika nevybavoval: „Nikdy by mi ani nenapadlo, aby som niekoho žiadal, aby ovplyvňoval Kováčika v môj prospech, alebo aby pre mňa niečo vybavoval.“

Vypovedala už aj bývalá Kováčikova sekretárka Milada Masaryková, ktorá povedala na svojho exšéfa samé pozitívne slová. Vraj bol dobrým šéfom ktorý dbal na to, aby nebol na pracovisku stres. Bývalý špeciálny prokurátor je ale obžalovaný aj z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. V tomto smere mu asi nechcene Masaryková príliš nepomohla. „Obžalovaný chcel odomňa niektorý spis vyhľadať a prípadne aj vytlačiť konkrétne písomnosti. Jednalo sa aj o písomnosti z vecí, ktoré mu neboli pridelené,“ povedala svedkyňa.

Prokurátor potom prečítal, čo všetko sa pri domovej prehliadke u Kováčika našlo a nebolo toho málo: listiny k prepusteniu Kudličku z väzby z roku 2017, dokumenty ku kauze Technopol, výpoveď odsúdeného za účasť na vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Zoltána Andruskóa, veci k prípadu odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka a dokonca aj dokumenty k prípadu obvineného Norberta Bödöra. Okrem toho sa v Kováčikovom dome našlo 14-tisíc eur, 18-tisíc českých korún a pri jeho zadržaní mal sám pri sebe viac ako 5-tisíc eur. V aute mu našli pri zadržaní ďalších 10-tisíc eur.

Dnes na Špecializovanom trestnom súde vypovedal IT znalec Marek Lašák. Súdu vysvetlil podrobnosti, ako sa skúmajú mobilné telefóny. Povedal napríklad, ako sa využívajú fotografie na určenie polohy. Rozhovoril sa aj o tom, ako mobilné aplikácie fungujú, a ako ktoré ukladajú dáta. K prípadu ako takému a rozboru správ medzi obžalovaným a svedkami sa nevyjadril.

Omnoho zaujímavejší sú ďalší navrhnutí svedkovia! Prokurátor Michal Šúrek navrhuje, aby na základe doteraz vykonaných dôkazov prišiel vypovedať bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár! Ten vraj nebol príliš nadšený z toho, že Kudličku pustili na slobodu a prokurátorka špeciálnej prokuratúry sa voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) vtedy neodvolala!

Bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár je navrhnutý ako svedok k prípadu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Zdroj: JURAJ ROSCAK

Známe mená navrhuje predvolať aj obhajoba. Podľa nich by mal prísť vypovedať bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský, exriaditeľ NAKA Branislav Zurian, opätovne Ľudovít Makó, predseda ŠTS Ján Hrubala, sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment, exnámesník SIS Boris Beňa, súčasný šéf SIS Michal Aláč, bývalý vysoký policajný funkcionár Norbert Paksi, exoperatívec NAKA Ján Kaľavský a prokurátor ÚŠP Vladimír Kuruc. Obhajoba navrhuje ako listinné dôkazy prečítať rozhodnutia súdov o väzbe Böhma, Makóa a Zemana, ako aj všetky rozhodnutia súdov o väzbe Kudličku. Dokonca chcú, aby sa čítali články z internetu o výsluchoch kajúcnika Michala Suchobu.

Správu budeme aktualizovať.

Prečítajte si tiež: