Iba pár hodín po tom, ako bývalý starosta Krásnohorského Podhradia Peter Bollo spôsobil vážnu nehodu s tragickým následkom, prišla správa o jeho skone.

Nehodu spôsobil v utorok ráno krátko po 7:30 hodine na štátnej ceste I/16 v katastri obce Hrhov. Zo zverejneného videa vyhotoveného v aute jazdiacim za mercedesom bývalého starostu vidno, ako tesne pred zrážkou jazdí zo strany na stranu. Následne vodič luxusného auto prešiel do protismeru, zišiel mierne z cesty do priekopy a následne sa vrátil na cestu a narazil do auta idúceho oproti. Či pri nehode zohrával rolu aj alkohol je otázne. Vpálil do škodovky jazdiacej v protismere a následky zrážky boli tragické. Zomrela 56-ročná spolujazdkyňa, zdravotníci museli ošetrovať vodiča škodovky aj Bolla.

Je však možné, že exstarostovi počas jazdy prišlo nevoľno. Deň predtým totiž vyhľadal lekársku pomoc, lebo mal zdravotné ťažkosti. “Prišlo mu zle, mal cirhózu pečene, lebo veľa pil. Chceli ho hospitalizovať, no podpísal regres, lebo na druhý deň ráno mal ísť do nemocnice Šace,” vraví náš zdroj. Po nehode Bollovi odobrali krv na zistenie alkoholu, zatiaľ nie sú výsledky známe. Správu o jeho úmrtí potvrdil súčasný starosta Štefan Kún.

Po tom, ako Bollo vpálil do oprotiidúceho auta, začala Škoda Fabia horieť. Šesťdesiatšesťročný vodič Škody Fabie a 49-ročný vodič Mercedesu boli na mieste nehody ošetrení posádkou rýchlej zdravotníckej pomoci a prevezení na ďalšie ošetrenia do nemocnice. "Vzhľadom na rozsah zranení vodičov nebolo možné podrobiť dychovej skúške, preto im bol na zistenie prítomnosti alkoholu prípadne iných omamných látok v ich organizme odobratý biologický materiál,” informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

K dokumentovaniu dopravnej nehody policajti privolali aj znalca z odboru cestná doprava. V tom čase bola štátna cesta I/16 v katastri obce Hrhov uzavretá v oboch smeroch na nevyhnutne potrebný čas. Rožňavský policajný vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a trestný čin ublíženia na zdraví. "Ako presne k tejto tragédii došlo, kto bol jej vinníkom aj jej bližšie okolnosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania, preto bližšie informácie nateraz nie je možné, aj s úctou k pozostalým, poskytnúť,” dodala Ivanová.

Bolla vo februári 2018 chytili policajti ako šoféruje pod vplyvom alkoholu. Nafúkal vtedy 0,73 promile. „Policajná hliadka zastavila auto v obci Hranovnica v okrese Poprad. Policajti vodiča auta pri kontrole podrobili aj dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok bol pozitívny s nameranou hodnotou 0,35 mg/l etanolu na liter vydychovaného vzduchu (0,73 promile). Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz. Spis sme po ukončení objasňovania predložili na Okresný dopravný inšpektorát v Poprade k prejednaniu priestupku,“ informoval vtedy prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

