Táto tragická nehoda počas leta (18.7.2022) doslova šokovala celé Slovensko. Došlo k nej v extraviláne obce Sása, na asfaltovej ceste v smere na Zaježovú. Ako informovala polícia, nehodu zavinil 53-ročný vodič, ktorý sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. "Po prejdení pravotočivej zákruty čelne narazil do dvoch oproti idúcich cyklistov. Obaja muži, vo veku 35 a 36 rokov žiaľ zraneniam na mieste podľahli," spresnila polícia. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu, polícia mu na mieste zadržala vodičský preukaz.

Podľa informácií Plus1 deň sedel za volantom známy podnikateľ Ján M., ktorý pôsobí v regióne a je majiteľom luxusného hotela vo Zvolene. Miestni obyvatelia však potvrdili, že rýchlu jazdu obľuboval. Podarilo sa nám zhovárať aj s Romanom z obce. „Ten vodič bol známa firma. Niekoľko ráz ohrozil aj moju manželku,“ uviedol svedok.



Podnikateľa Jána M. už vyšetrovateľ obvinil z prečinu usmrtenia: " V pravotočivej zákrute neprispôsobil svoju jazdu najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, stavu a povahe vozovky a vozidlo smeroval na ľavý okraj vozovky z jeho pohľadu, kde na konci zákruty narazil čelne do cyklistov jazdiacich vedľa seba pri pravom okraji vozovky z ich pohľadu v smere na obec Sása a to najprv do cyklistu Ing. Michala D. a vzápätí aj do cyklistu Juraja O., ktorí pri dopravnej nehode utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom," informoval nás hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár. Ako dodal, vo veci stále prebieha prípravné konanie, pričom zatiaľ nie je možné stanoviť presný termín skončenia vyšetrovania.

Fotografie z tragickej nehody, pri ktorej zomreli dvaja hasiči, si pozrite v galérii

Prečítajte si tiež: