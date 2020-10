Zmenili jej väzenie! Navyše je celý deň sama, nikto ju ešte nenavštívil a stále je pod kontrolou. Alenu Zsuzsovú súd síce neprávoplatne oslobodil v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, no na slobodu sa nedostala. Namiesto leopoldovskej väznice ju umiestnili do prešovskej.

Podnikateľka z Komárna je na východe Slovenska už tri týždne. Odviezli ju tam potom ako voči nej vzniesli nové obvinenie za prípravu vrážd prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku, prokurátora Generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho a advokáta Daniela Lipšica.

Na Zsuzsovú bola uvalená úteková, kolúzna ako aj preventívna väzba. V cele je sama a podľa našich informácií zatiaľ nemala žiadnu návštevu, neboli za ňou ani vyšetrovatelia, ani advokáti. Celý čas je sama. Nemôže si však robiť, čo sa jej zachce. Musí sa podrobiť prísnemu väzobnému poriadku. „Vo všeobecnosti môžeme povedať, že denný režim je upravený časovým rozvrhom dňa, ktorý je súčasťou ústavného poriadku,“ uviedla Monika Kacvinská, hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Prvé pojednávanie na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vo veci vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Na snímke je Alena Zsuzsová. Zdroj: MATEJ KALINA

Dôvod, prečo je v Prešove a nie v Leopoldove neuviedla. Na naše otázky však reagoval Špecializovaný trestný súd. Podľa jeho stanoviska bola Zsuzsová prevezená do prešovskej väznice 7. septembra. Takýto príkaz môže vydať iba prokurátor, sudca alebo výnimočne generálny riaditeľ. Sudca takýto príkaz nedal. O tom, kde bude väznený obvinený, rozhoduje v konečnom dôsledku prokurátor.

Presunom na opačný koniec republiky, jej zrejme chceli sťažiť podmienky väzby a odstrihnúť ju od kontaktov. Keďže je obvinená z obzvlášť závažných zločinov, slobodu jej môžu obmedziť až na 48 mesiacov.

Ústav na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Prešove, Zdroj: Ingrid Timková

V base je podnikateľka už dva roky



Komárňanka sa dostala do basy 30. septembra 2018 v kauze vraždy mladých snúbencov. Brány leopoldovskej väznice prekročila bez pút a držiac v rukách tašky s osobnými vecami po dvoch rokoch - 3. septembra po oslobodzujúcom rozsudku senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).No urobila iba pár krokov a už k nej prikročili policajti. Oznámili jej, že je obvinená z ďalších vrážd, zadržali ju a prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhol jej väzbu. O dva dni sudca pre prípavné konanie ŠTS rozhodol, že zostáva za mrežami, pred týždňom verdikt po jej sťažnosti potvrdil aj Najvyšší súd (NS).

Advokát: Zmena väzenia môže obvineného psychicky zložiť



Odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská uviedla, že prevoz do iného väzenia sa robí, ak sú na to oprávnené dôvody. „Takéto sa deje napríklad vtedy, ak v ústave, kde je dovtedy, mu hrozí určité nebezpečenstvo zo strany ďalších uväznených a ústav by z hľadiska kapacít nevedel zabezpečiť jeho bezpečnosť,”opisuje. Ďalším dôvodom môže podľa nej byť zabránenie ovplyvňovaniu: „Ak by tam napríklad boli osoby, ktoré vedia o nejakom skutku, aby sa nevedeli dohodnúť na možných výpovediach či poskytovať si navzájom informácie, ktoré by mohli zmariť prípadné vyšetrovanie nejakej konkrétnej veci.”

Advokát Peter Troščák však na rovinu povedal, že okrem oprávnených dôvodov existujú aj taktické. Tie sú v princípe neoprávnené. Jedným z nich je psychologický aspekt na obvineného, ktorý je v ťaživej situácii. „Napríklad, ak sa nechce priznať, premiestnia obvineného inam a chcú ho psychicky zlomiť,” vysvetlil. Ďalšími taktickými dôvodmi je presunúť obvineného čím ďalej, od jeho obhajcov či príbuzných, aby sa predĺžil čas, kým získa od nich nejakú informáciu alebo ak on chce dať nejakú informáciu či niečo zabezpečiť: „Všetko sa to predĺži cestovaním, cesta sa musí naplánovať, ak má obhajca ešte nejaké pojednávanie, všetko sa môže predĺžiť o deň až dva. No a klient je čoraz nervóznejší.”

Väznica Leopoldov Prevoz Aleny Zsuzsovej z leopoldovskej väznice po tom, čo bola uznaná spolu s M. Kočnerom za nevinnú v kauze vraždy Jána kuciaka. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Nové obvinenia

Objednávku na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala Alena Zsuzsová prijať v jeseni 2017. Petra Šufliarskeho chceli údajne zlikvidovať mafiánskym spôsobom v roku 2018. Prokurátori sa domnievajú, že motívom pripravovaných vrážd bola ich práca. Lipšic si myslí, že motív zavraždiť ho mal podnikateľ Marian Kočner. Obvinená to popiera.

