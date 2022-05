K nešťastnej udalosti došlo včera podvečer na bývalom družstve v obci Bučany. Mladík vyliezol na strechu jednej z maštalí asi do výšky dvoch metrov, kde sa za pomoci červených klieští chcel zmocniť elektrických káblov.

Káble boli stále pod prúdom a po zásahu prepadol cez zábradlie a skončil na zemi. Padol tak nešťastne, že si zlomil väzy. Aj napriek rýchlemu zásahu sanitky vážnym zraneniam na mieste podľahol.

"Policajný výjazd na miesto prizval aj elektrikára, ktorý musel najskôr miesto udalosti zabezpečiť. Policajti potom vykonali obhliadku miesta činu, vyrozumeli matku a okolnosti úmrtia sú naďalej predmetom vyšetrovania. Za účelom stanovenia presnej príčiny smrti bolo telo mladého muža prevezené na súdnu pitvu. Až do vylúčenia cudzieho zavinenia, polícia vykoná potrebné úkony vo veci trestného činu usmrtenia," napísali na sociálnej sieti.



Tragédia sa stretla okamžite so širokým ohlasom, ľudia v komentároch pod príspevkom si nedávali . "To je šialenosť, horšie ako v nejakej poslednej africkej , či ázijskej krajine...",rozčuľuje sa Jozef. Rado za tragédiu viní aj rastúce ceny: "Ľudia už len horšie bude možno za rok bude musieť kradnúť 40% slovenskej populácie, ak nie viac aby nakŕmila rodinu. Teraz si možno povieme, isto to bol cigáň, ale čo bude ďalej ?Veď tie ceny idú neskutočne hore!"



