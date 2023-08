Krajský súd v Trenčíne včera rozhodol o právoplatnom treste pre Michala P., ktorý penzistu v Trenčíne okradol. Potvrdil rozsudok prvostupňového súdu a Michal tak pôjde za mreže na 3 roky. „Odvolanie obžalovaného Michala P. sa zamieta, pretože nie je dôvodné," povedal sudca.

Michal na súd neprišiel a ani si neprevzal upovedomenie súdu o tom, že sa súd uskutoční. Naopak, skrýva sa, pretože hneď po verdikte súd nariadil jeho dodanie do basy, kde si navyše neposedí po prvýkrát. Napriek nízkemu veku má už za sebou niekoľko odsúdení. „Treba uviesť, že obžalovaný nie je prvotrestaný. V minulosti už bol dvakrát odsúdený," povedal sudca.

Michal P. argumentoval aj tým, že sa činu dopustil vo veku blízkemu veku mladistvého, teda ako dvadsaťročný. Ani to však súd nepresvedčilo, aby mu zmiernil trest. „Obžalovaný bol odsúdený za spáchanie trestného činu najskôr podmienečným trestom. Už má teda skúsenosť s trestným stíhaním a už vedel niečo o trestnom konaní. Zároveň v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia sa ako mladistvý dopustil spáchania ďalšieho trestného činu, za ktorý mu bol udelený už nepodmienečný trest odňatia slobody," skonštatoval sudca s tým, že aj preto bolo nevyhnutné, odsúdiť ho nepodmienečne, pretože jeho trestná činnosť sa stupňuje.

Michalovi sa do basy nechcelo a tvrdil, že pri okrádaní dôchodcu nevedel, že starší pán je už pre vyšší vek chránenou osobou. Tomu však súd neuveril. „Obžalovaný mal vedomosť, že poškodený je vo vyššom veku. Táto vedomosť vychádza z toho, že s poškodeným viackrát komunikoval na rôznych miestach. Najskôr požadoval od neho cigarety, neskôr drobné, následne telefón, čo znamená, že si ho istým spôsobom vytypoval a šiel stále za ním," povedal sudca.

Zlodej si vyhliadol Milana Paláka v reštaurácii, kde sedeli kúsok od seba. Už tam za ním prišiel a pýtal si drobné na cigarety. Keď starší pán vyšiel von, mladý zlodej Michal P. sa vybral za ním. Na ulici vyčíhal chvíľu, keď budú sami a opäť ho oslovil.

„Vypýtal si odo mňa mobil, ktorý som mu nedal. Otočil som sa mu chrbtom a on na mňa zozadu skočil a strhol mi ľadvinku. Tam som mal doklady, peňaženku a také duchovné veci. Obrázky Panny Márie, medailóniky, lebo študujem na univerzite tretieho veku teológiu už druhý rok," povedal penzista.

Ten vraví, že posvätené obrázky nosil so sebou, aby ich rozdával spolužiakom ako pozornosť aj ochranu. Je presvedčený, že panenka Mária ho naopak ochránila, pretože ak by medailóniky so sebou nemal, mohlo sa mu stať niečo oveľa horšie. Milana Paláka po krádeži trápilo iba to, že zlodej bezcitne hodil ľadvinku na zem a s ňou aj obrázky Panny Márie.

Milan Palák navyše potvrdil, že bol vždy silno duchovne založený, ale jeho viera zosilnila v Česku, keď sa mu na oblohe zjavil Ježiš. „Druhýkrát som bol poslaná do roboty do kláštora a keď som čakal na zastávke po brigáde, tam sa mi na oblohe zjavil opäť. Ale nenechal žiadny odkaz," skonštatoval penzista.

Okresný súd v Trenčíne uznal Michala P. vinného zo spáchania zločinu krádeže a uložil mu trest tri roky nepodmienečne. Vychádzal pritom zo zákonnej trestnej sadzby 3 až 10 rokov, keďže obžalovaný spáchal trestný čin voči osobe vyššieho veku, ktorá má postavenie chránenej osoby.

Poškodený dôchodca páchateľovi odpustil, čo odôvodnil tým, že odpúšťať sa musí. Medailóniky s Pannou Máriou nosí so sebou aj naďalej. Vraví, že keď ich má vo vrecku, panenka Mária ho ochraňuje aj naďalej.