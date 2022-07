"Hasičský a záchranný zbor pri tragickej udalosti prišiel o dvoch skvelých hasičov. O kolegov, ktorí neváhali svoje životy riskovať pre pomoc iným. O kolegov, ktorí svoju prácu milovali a brali ju ako poslanie. O kolegov, ktorí neváhali kedykoľvek podať pomocnú ruku. Počas služby sa často stretávame so smrťou, podvedome myslíme na našich blízkych a vieme, že zachraňovaný sa možno už živý domov nevráti. Snažíme sa nebrať si to k srdcu, no denne súcitime s ľuďmi, ktorým pomáhame. Často nám zviera hrdlo, no i tak si nepripúšťame, že by to mohlo skončiť zle. Tragická udalosť však môže zasiahnuť aj nás, kdekoľvek a kedykoľvek. Tá dnešná zasiahla príbuzných našich zosnulých kolegov, ich priateľov a tisícky hasičov, ktorí prišli o dvoch tímových hráčov. Hasičský a záchranný zbor vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodinám, príbuzným, priateľom a kolegom. Táto udalosť je obrovská rana a nenahraditeľná strata pre celý Hasičský a záchranný zbor. Nikdy na Vás nezabudneme. Posledná rozlúčka s tragicky zosnulými kolegami bude v rovnaký deň. Rozdielne je len miesto a čas pohrebu. S Jurajom sa najbližší rozlúčia v piatok 21. júna o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole v Heľpe a s Michalom v rovnaký deň o 17:00 hod v bratislavskom krematóriu."