Na Prostejovskej ulici, sídlisko III, v Prešove v noci horela bytovka. Na mieste boli všetky záchranné zložky. Mesto už vyhlásilo mimoriadnu situáciu.

Záchranné zložky museli evakuovať celý 12-poschodový panelák. Dvaja ľudia zomreli, ide o ženu a muža vo veku 58 a 56 rokov. Ďalší dvaja ľudia utrpeli zranenia.

Miesto udalosti je iba pár metrov od Mukačevskej ulici, kde pred tromi rokmi vybuchoval bytový dom a po následnom požiari zomrelo 8 ľudí. V tÿchto chvîľach zasadá krízový štáb.

Z bytovky bolo evakuovaných približne 200 osôb, ktoré sa v čase požiaru nachádzali v jednotlivých bytoch. Na miesto dorazil aj hasičský evakuačný autobus. Záchranári ošetrili ľudí, ktorí sa nadýchali dymu.

K požiaru došlo krátko pred 22. hodinou na ôsmom poschodí. "V byte býval manželský pár s 36-ročným synom Patrikom. Práve on zalarmoval bytovku, keď zranený a popálený vybehol z bytu k susedom," uviedla TV Markíza.

Obyvatelia z vyšších poschodí bytovky čakali na oknách a na balkónoch na pomoc. Ľuďom z nižších poschodí sa podarilo utiecť. "Keď hasiči vošli do bytu, v ktorom požiar vznikol, v kuchyni pri sporáku našli na zemi ležať ženu bez známok života. Jej manžela sa ešte počas hasenia snažili z bytu dostať von a pokúsili sa ho oživiť, no ani napriek všetkej snahe sa im to žiaľ nepodarilo. Manželia mali okolo 60 rokov. Ich 36-ročný syn bol so zraneniami prevezený do nemocnice," uviedla TV Markíza.

"Požiar na Prostejovskej 3 je už zlikvidovaný, vyžiadal si, žiaľ, podľa neoficiálnych informácií 2 obete. Všetci ostatní sú v poriadku. Niektorí obyvatelia využili ponúknuté náhradné ubytovanie, pretože bytovka je pre minimálne túto noc neobývateľná (prasklo kúrenie, vypnutý plyn a je potrebné pre istotu skontrolovať statiku)Primátor mesta Prešov prišiel na miesto okamžite (z galavečera v Košiciach kde bol na pozvanie premiéra a vicepremiérky), aby sa oboznámil so situáciiu a pomohol zabezpečiť prevoz a náhradné ubytovanie tým, kt nemali kam ísť. Zároveň vyhlásil mimoriadnu situáciu, aby urýchlil a uľahčil jednotlivým zložkám ich prácu. Už o 6:00 zasadne krízový štáb, aby vyhodnotil situáciu a informoval obyvateľov o ďalšom postupe, predovšetkým o tom, kedy sa budú môcť vrátiť, alebo si aspoň vyzdvihnúť potrebné osobné veci. Dovtedy štátna polícia a mestská polícia bude strážiť bytový dom a dohliadať na zhorenisko," znie zverejnený facebookový status na stránke prešovského primátora Františka Oľhu.

Primátor vyhlásil mimoriadnu situáciu 24.11.2022, o 23:00 hod. Bytový dom, v ktorom sa nachádza 72 bytov, je aktuálne pre obyvateľov neprístupný. "Vzhľadom na rozsah požiaru musí objekt skontrolovať statik. Bytovku následne musia skontrolovať zástupcovia plynární, vodární a elektrární. Avizovaný je aj príchod expertíznej skupiny, ktorá bude zisťovať príčiny požiaru. Tie zatiaľ nie sú známe," informoval hovorca mesta Vladimír Tomek.

Po ukončení obhliadok bude umožnený obyvateľom koordinovaný prístup k bytom, aby si mohli prevziať svoje osobné veci. Jednotlivé byty budú sprístupnené v spolupráci s mestskou políciou.

Mesto Prešov v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom zabezpečilo dočasné náhradné ubytovanie pre 9 osôb na stredoškolskom internáte na Volgogradskej ulici. Ostatní obyvatelia si zabezpečili náhradné ubytovanie u rodinných príslušníkov a známych.