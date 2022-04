Peter Vasko mal spáchať závažný zločin vydierania vo vzťahu k nehnuteľnostiam, ktoré sú označené ako komplex Fatima. Poškodený Janíček tvrdí, že vydieranie malo prebiehať dokonca so zbraňou v ruke.

Pojednávanie sa však opäť odročilo. Dôvod vás možno aj prekvapí. Obhajoba chce predložiť odborné vyjadrenie psychiatra, ktorý by mal skonštatovať, že v čase konania posledného hlavného pojednávania mal obžalovaný výrazne znížené ovládacie schopnosti, ktoré sú v odbornom vyjadrení.

„Z uvedeného dôvodu je pribraný do konania aj znalec a bude rozhodnuté o daľšom postupe,“ vyjadrila sa advokátka obžalovaného Petra Vaska po skončení pojednávania. To sa nepáči prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Trenčíne, ktorý to celé vidí ako obštrukciu zo strany obhajoby.

„V súvislosti s dnešným konaním hlavného pojednávania môžem konštatovať v zásade len to, že ak v prípade, že obhajoba disponuje už vo februári 2022 relevantnou písomnosťou s ktorej vyplýva, že by súd mal vykonať ďalšie úkony na to, aby vôbec mohol ustáliť, či sa hlavné konanie môže dnes uskutočniť alebo nie a obhajoba doplní tuto písomnosť až na dnešnom pojednávaní, mi v zásade vychádza len to, že ide o obštrukciu, aby sa celé konanie natiahlo,“ informoval prítomných novinárov prokurátor.

Prokurátor Krajskej prokuratúry ďalej uvádza, že na ostatnom hlavnom pojednávaní (poznámka redakcie: 14. január 2022) jednoznačne v prípade predvádzania obžalovaného zo zdravotníckeho zariadenia mal súd k dispozícii lekársku správu v zmysle, v ktorom sa hlavné pojedanie v rozsahu zhruba dvoch hodín mohlo uskutočniť. To trvalo zhruba tento čas. Z mojej strany nedošlo žiadnemu zásahu porušenia na obhajobu ani do zdravotného stavu nedošlo.

„Môžem konštatovať, že za svoju prokurátorskú prax som sa nestretol s takým počtom opakovaných námietok a takým invektívnym vzťahom k senátu (Okresného súdu v Trenčíne) ako je to v tejto trestnej veci. Na každom hlavnom pojednaní skôr ako môže súd vo veci konať sa musí vysporiadať s opakovanými námietkami zase založenými na tých istých dôvodoch,“ povedal ďalej prokurátor.

Kauza Fatima je známa predovšetkým tým, že v nej figuruje aj obvinená bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská. V samostatnom procese ale čelí obžalobe jej svat Peter Vasko. Za pomoci násilia sa mal pokúsiť o prevod majetku podnikateľa Ondreja Janíčeka na bývalého mafiánskeho bosa Petra Čongrádyho.

Obžalovanému Petrovi Vaskovi v prípade dokázania viny hrozí 20 až 25 rokov odňatia slobody, alebo doživotie.