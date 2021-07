Páchateľ spôsobil majiteľom chatky škody vo výške takmer 3000 eur. Nielenže ju vykradol, no 51-ročný Miroslav sa rozhodol, že stavbu pre istotu aj vytopí, informujú policati na sociálnej sieti.

Vlámal sa do chatky, ukradol potraviny a alkohol, no to mu nestačilo. 51-ročný Miroslav pri odchode otočil vodovodným kohútikom a vytopil chatku v Starej Lehote (okres Nové Mesto nad Váhom). Podľa polície bol páchateľ z okresu Topoľčany už 28-krát súdne trestaný.

"Obvinený sa mal vlámať do chatky a odcudziť odtiaľ 20 kusov potravinových konzerv, med, cestoviny a rôzny alkohol.

Majiteľom krádežou potravín a alkoholu spôsobil škodu 191 eur. Počas toho, ako bol v chatke, mal v nadzemnom podlaží otočiť vodovodný kohútik a vytekajúca voda zatopila nadzemné podlažie a presiakla až na prízemie chaty," informujú policajti na sociálnej sieti.

Voda v chatke poškodila laminátovú podlahu, strop, steny a zatopilo aj elektrické rozvody. Podľa odborného vyjadrenia napáchala táto potopa škody vo výške až 2807 eur.

"Vyšetrovateľka Odboru kriminálnej polície z Nového Mesta nad Váhom vzniesla 51-ročnému Miroslavovi obvinenie zo zločinu Poškodzovanie cudzej veci v súbehu s prečinom Porušovanie domovej slobody. Za uvedené skutky obvinenému v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov," dodala polícia.