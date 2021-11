Natáliine (†26) bezvládne telo plávajúce po hladine vodnej nádrže zbadali lodníci výletnej lode koncom augusta, tri týždne po jej zmiznutí. Usmievavé krásne dievča, absolventka univerzity v odbore šport a zdravie, vášnivá potápačka a športovkyňa, sa stratila 4. augusta, keď popoludní po búrke odveslovala na malej nafukovacej loďke smerom z rekreačného strediska Dobrá na Evu do stredu vodnej nádrže. Zostali po nej iba jej osobné veci pod bývalou chatou Veterán na ulici Surfistická pri vode. Chodievala tam často, plávaním a potápaním sa udržiavala vo forme. Posledné sekundy Natáliinho života zaznamenali bezpečnostné kamery na brehu Domaše. Čo záznamy odhalili? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

Keď mladú ženu vylovili hasiči z vody, naskytol sa im a ďalším očitým svedkom hrôzostrašný pohľad. Krásna Natália, oblečená v ružovej mikine a kraťasoch mala o nohy priviazané závažie. Išlo o vedro so sadrou, ktoré bolo pripevnené červeným povrazom. Závažie si zrejme vyrobila sama, svedčí o tom vrecúško od sadry nájdené pri jej osobných veciach. Príbuzní si myslia, že si iba chcela sťažiť pri tréningu plávanie. Na špekulácie o tom, že potápači takisto využívajú závažie na vyvažovanie zareagoval skúsený potápač. Jeho vyjadrenie si môžete prečítať v popise fotky v GALÉRII.

Príbuzní milovanej Natálie si jej smrť nevedia vysvetliť. Jednou z verzií, nad ktorou sa zamýšľajú, je strach z istého muža, s ktorým sa zoznámila cestou do práce. Ten ju ustavične kontaktoval, sledoval. "Veľmi sa ho bála. Zdôverila sa nám, že ju začal prenasledovať a že má z neho divné pocity." Mladá žena milovala šport. Okrem jazdectva a lásky ku koňom aj plávanie a potápanie. Pár dní pred svojim zmiznutím si kúpila plutvy, tešila sa z nich: "Ukazovala ich a nevedela sa dočkať, kedy si ich vyskúša," opisovali jej blízki jej radosť z kúpy. Myslia si, , že v osudný deň si išla iba zatrénovať, čo aj často robievala. Chystala sa na kurz, kúpila si lavičku k stajni s koňami, kde pracovala a tešila sa, ako tam bude na nej relaxovať.

V deň, keď Natália zmizla, boli jej príbuzní na Domaši. Obzreli si malý nafukovací čln, v ktorom zostal obal od jej mobilu a cigarety. O tri dni im volali policajti a pýatli sa na cigarety. Vraj sú nejak zvláštne upravené - potrhané. "Lenže my sme si predtým urobili fotku, ktorá dokazuje, že v tom čase boli cigarety a krabička neporušené," prezradila rodina zosnulej. Vyjadrenie polície pred niekoľkými dňami naznačovalo, že prípad vôbec nie je jednoznačný. Teraz však prišiel obrat. Vyjadrenia si môžete prečítať TU.

Jej príbuzní vylučujú, že by si siahla zámerne na život. Podľa uznávanej psychiatričky Danici Caisovej príčinou samovrážd býva najčastejšie depresia - ťažká choroba. Keďže do hlavy nikomu nevidno, je ťažké ju odhaliť. Človek má iba dva dôvody na to, keď nechce už ďalej žiť. Aké to sú? Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

Zvýšené pokusy o samovraždu sa vzťahujú na konkrétne obdobia - napríklad publikovanie knihy alebo filmu, v ktorých človek prežíval rôzne psychické trápenie a rozhodol sa život ukončiť. Lenže existuje obdobie, kedy pokusy ukončiť svoj život takmer vymiznú. Kedy nastáva chvíľa, keď ľudia nemajú neurotické prejavy? Z odpovede budete prekvapení. Čítajte v popise fotky v GALÉRII.