Prečo si za miesto samovraždy zvolil priestor pri garážach na Obchodnej ulici na sídlisku Terasa, nikto netuší, ale práve tam bolo objavené jeho bezduché telo. Informácie o náleze tela bez známok života sa dostali na verejnosť až v utorok. A vo štvrtok sa už konala posledná rozlúčka s nebohým.

Na pohrebe v súkromnej obradnej sieni sa zišlo len niekoľko desiatok ľudí. Mnohí boli prekvapení, že sa koná cirkevný obrad. "Teraz už je všetko jedno. V minulosti samovrahov kňazi odmietli pochovávať," povedala nám staršia účastníčka pietneho obradu. Dodala, že vôbec nechápe, prečo Peter obrátil zbraň proti sebe. "Neviem, či je to pravda, ale mal pri sebe v čase nálezu okrem zbrane aj fotografiu otca. Prečo? Načo? Ničomu nerozumiem," rozprávala evidentne zlomená pani.

Viac fotografií nájdete v galérii.

Kňaz vo svojom príhovore utešoval plačúcu vdovu Annu a jej dcéru Lauru, ktoré smrť manžela a otca zlomila. Pripomenul smútočnému zhromaždeniu, že Petra zrejme obkľúčila úzkosť a on v danom momente nenašiel iné východisko... Vyzval prítomných, aby nespomínali na nebohého v zlom a neodsudzovali ho, ale skôr venovali viac pozornosti tým, ktorých máme vo svojej blízkosti.

Ostatky nebohého previezli následne do košického krematória. Kňaz zároveň ohlásil termín zádušnej omše.

Niektorí susedia z bloku na sídlisku Ťahanovce, kde by mala rodina bývať, tvrdili, že ich vôbec nepoznajú a ani nepočuli o samovražde Petra. Starousadlík bol komunikatívnejší: "Dlho som nikoho z nich nevidel. On mal mnoho firiem. O jeho podnikaní sa v ostatnom čase pohovorilo dosť, že nebolo všetko také ružové ako sa to na prvý pohľad zdalo. Tiež to, že sa v biznise obklopil nesprávnymi ľuďmi. Pravdepodobne toto ho dohnalo, že sa rozhodol pre dobrovoľný odchod. Škoda, nebol to zlý človek," rozprával sused.

Dodal, že Peter sa videl vo svojej dcére, ktorá sa venovala ženskému hokeju. "Či v tom pokračuje aj teraz, nesledujem. Každý máme dosť svojich povinnosti a starosti," poznamenal na záver.

Polícia potvrdila tragédiu. "Vo vozidle zn. Land Rover, ktoré bolo zaparkované na jednom z parkovísk v košickej mestskej časti Západ, bolo nájdené telo 56-ročného muža bez známok života, so strelnými poraneniami v oblasti hlavy. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a bolo nariadené vykonanie pitvy," informovala krátko po tragédii košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Dodala, že po zadokumentovaní miesta udalosti polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Podľa našich informácií hasiči museli otvoriť auto, ktoré bolo zamknuté. Pri tele v kaluži krvi ležala zbraň. Obhliadajúci lekár konštatoval smrť.