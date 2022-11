Kauza vraždy Jána Kromku - brata nájomného vraha Lojza Čističa a poprava Petra Klešča a pokus o vraždu Jozefa Holuba z roku 1997 je stále zahalená rúškom tajomstva. Napriek tomu, že už v roku 2011 prešovské súdy právoplatne za tento skutok odsúdili štyroch bývalých členov podsvetia.

Lenže teraz dvaja z nich tvrdia, že sa objavili dôkazy o tom, že boli odsúdení neprávom a že s týmito skutkami nemajú nič spoločné. Niekdajší štartér Mikuláša Černáka Slavomír Surový a bývalý člen košického gangu kolárikovcov požiadali o obnovu konania. V prípade Surového prípad stojí, pretože spis sa dostal k inému sudcovi, rozhodnutie o žiadosti v prípade Badóa odsúdeného na 23-ročné väzenie je na spadnutie.

V stredu senát prešovského súdu vykonal ďalšie dokazovanie. V apríli síce odmietol v jeho kauze vypovedať spoluodsúdený Alexander Horváth - medzi bývalými mafiánmi prezývaný policajná disketa, no v iných súdnych procesoch priznal, že svedčil krivo. No a Badó tvrdí, že práve pre klamstvo Horvátha bol odsúdený. Dokonca, že ho vydieral a chcel od neho peniaze za to, že povie pravdu. Ochrnutého Horvátha však na súd eskortovali zbytočne, využil svoje právo nevypovedať. Pritom práve pre túto krivú výpoveď ho prokuratúra nedávno obvinila z prečinu krivého obvinenia, lenže stíhanie zastavili pre neúčelnosť. Pozrite sa v GALÉRII, ako vyzeral, keď bol na dovolenke černákovcov pri mori, a aký zúbožený je dnes.

Svedectvo priniesol aj Mikuláš Černák a jednoznačne vyhlásil, že Badó, ktorý bol členom organizovanej skupiny Róberta Holuba, sa na vražde Klešča nezúčastnil. "Jeho smrť bola vyvrcholením pokusu o vraždu Róberta Holuba," uviedol. Dodal, že vražde Klešča predchádzal pokus o vraždu šéfa holubovcov na benzínke na košickom sídlisku KVP, kde boli určení dvaja vykonávatelia - Jozef Roháč a jeho šofér Alojz Kromka: "Holub spoznal Kromku a išiel po ňom," opisoval Černák prečo dal Holub zavraždiť brata nájomného vraha Lojza Kromku Čističa. A ten na oplátku chcel zabiť Holubovho brata Jozefa, prezývaného Ďusi. "Aby vedel, keď sa preberie z kómy, aké to je, keď niekomu zabijú nevinného brata," tieto slová odzneli na jednom z pojednávaní pred prešovským súdom. Ďusi však stihol pred vrahmi, keď vpálili do jeho bytu na Kustrovej, vyskočiť z okna a popravčia čata zastrelila jeho ochrankára Petra Klešča. "Vraždu Klesšča vykonali Lojzo Kromka, Karol Szatmáry a Albín Sisák," dodal Černák.

Černákovu verziu potvrdil aj ďalší svedok - bývalý člen gangu adamčovcov Zsolt Balogh z Čiernej nad Tisou. Pred súdom vravel, že ho v októbri 1997 požiadal Karol Szatmáry, aby šiel vyzdvihnúť Alojza Kromku do Krásnej Hôrky a priviezol ho do Veľkých Kapušian, kde už bol aj Albert Sisák. "Jazdil som vtedy na červenom forde eskort kabriolet. Potom som šiel domov. O dva dni som sa dozvedel, že trojica šla do Košíc. Mali zabiť Holuba, zabili Klešča, pomáhal im Alexander Horváth," vypovedal. Uviedol, že v tejto veci ho polícia nikdy nevypočula. Podľa našich zdrojov to bol práve Balogh, prezývaný Zsolty, ktorý na spomínanom excorte viezol vrahov na miesto činu.

Aj pre tieto svedectva žiadal obhajca Badóa Igor CIbuľa súd, aby povolil obnovu konania v tejto veci: "Môj klient bol priateľ Holuba. Je nelogické, že ak sa podieľal na vražde Kromku, tak aj na odvete za Kromku a šiel zavraždiť Jozefa Holuba. Táto základná vec dáva logicky nesúlad." Argumentoval aj "schizofréniou" prokuratúr, keď raz berú Horvátha ako dôveryhodného svedka a inokedy mu vznášajú obvinenie za krivú výpoveď. A kedy sa vlastne Šani pred orgánmi činnými v trestnom konaní prvý raz priznal, že krivo vypovedal voči Badóovi. Kurióznu odpoveď si prečítajte v popise fotky v GALÉRII >>>

Badó v stedu pred súdom uviedol, že od 2005 trvá na tom, že s vraždou Klešča nemá nič spoločné: "Som odsúdený na základe jednej výpovedi muža, ktorý ju veľakrát zmenil. Necítim sa byť vinný z tohto skutku, lebo som ho nespáchal." Súd vynesie verdikt v utorok 22. novembra.

V podobnom prípade za skutok vraždy Mariána Karcela Branislavovi Adamčovi Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) nariadil, že musí byť povolená obnova konania. Adamča totiž naše súdy takisto odsúdili iba na základe svedectva jedného muža - bývalého černákovca Michala Moravčíka. "Európsky súd poukázal na to, že ostatné dôkazy boli nepriame a že svedok za takúto usvedčujúcu výpoveď získal praktickú beztrestnosť za trestný čin vraždy," potvrdila vtedajšia zástupkyňa SR pred ESĽP Marica Pirošíková. Adamčovi podľa ESĽP Slovensko porušilo právo na spravodlivé konania a priznal mu odškodné 13 tisíc eur. Najvyšší súd SR mu pred dvomi mesiacmi zmenil rozsudok z doživotia na 24 rokov väzenia.

