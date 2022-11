Eva Lukáčová (†51) z Malého Šariša (okres Prešov) doplatila životom na kotol, ktorý zle spaľoval. Nadýchala sa oxidu uhoľnatého. Kým prišli záchranári zomrela. Našťastie, jej 14-ročná dcérka Nelka prežila.

Teraz leží na jednotke intenzívnej starostlivosti v košickej detskej nemocnici. "Žiaľ, vyslaní záchranári už žene nedokázali pomôcť. Lekár musel konštatovať smrť. Na mieste však ošetrili tínedžerku a transportovali ju do nemocnice. Viac detailov k priebehu zdravotníckeho zásahu vzhľadom na jej vek však poskytnúť nemôžeme," informovala hovorkyňa operačného strediska Záchrannej zdravotnej zdravotnej služby Alena Krčová.

Tragédia sa stala v stredu. Nebohú našli bez známok života v spálni na poschodí rodinného domu, v ktorom bývala. "Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie, avšak nariadil vykonanie pitvy. Pri pitve bolo zistené, že príčinou smrti nebohej bolo udusenie oxidom uhoľnatým. V prípade prebieha znalecké skúmanie a bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia," informoval prešovský policajný hovorca Daniel Džobanik.

V čase nešťastia boli matka s dcérou v dome samé, otec rodiny Jozef (52) bol v práci v zahraničí. Tri dni predtým ho manželka odviezla na letisko. Vykurovanie majú v dome riešené plynom. Komín majú kvalitný, kotol bol pravidelne servisovaný. "Stala sa tá blbá vec, že spaliny z plynového kotla začali vchádzať do interiéru. Mohol byť nízky tlak vzduchu a stláčal plyn dole. Moje dievčatá v tom čase boli v spálni na hornom poschodí," vravel nám vdovec so slzami v očiach.

Iba nedávno sa so susedom a nebohou manželkou rozprávali pri plote o tom, že po prvej platbe za práce v cudzine, kam chodieval pravidelne, objednajú nový kotol. Súčasný má už totiž 15 rokov. "Chceli sme taký, aby mal prieduch cez komín kvôli prívodu vzduchu, podľa najnovších noriem," vysvetľoval.

V osudnú chvíľu bolo okno na miestnosti, kde majú kotol, zatvorené. Dvere do obytného priestoru domu na prízemí však boli otvorené. Zrejme si kotol načerpal ten vzduch, ktorý bol v dome a zároveň vypúšťal spaliny.

Keď Nelka okolo deviatej večer zistila, že Evke je zle, snažila sa privolať záchranku. Lenže Evka jej povedala, že to jej o chvíľu prejde. No v tom už omdlela. A keď Nelka vstala z postele omdlela aj ona. "Chcela prejsť popri posteli po telefón, ale nevedela sa k nemu dostať. Zrejme jej ten jedovatý plyn vošiel aj do nôh a nepočúvali ju," opisoval zronený muž.

Dievčatko dve hodiny bojovalo a opakovane upadalo do kómy a snažilo sa zachrániť. Plazila sa dolu schodami, aby privolala pomoc. "Dokonca ešte zvládla aj otvoriť bránu, aby sa sanitky vedeli dostať dnu," plače muž, ktorý si s manželkou postupne dával dom do poriadku, prerábali ho, vynovovali interiér aj záhradu.

Šokujúce v tejto súvislosti je, že sučka nemeckého ovčiaka Megy sa snažila matku s dcérou zachrániť. "Je veľmi inteligentná. Začala sa správať šialene," dodáva Jozef. Čo sa konkrétne pes snažil urobiť, aby upozornil susedov, že niečo nie je v poriadku? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Jozef ihneď objednal sinalizátor spalín oxidu uhoľnatého. "Moja manželka bola dobrá duša, zlatý človek," plače za svojou láskou. No z celého srdca verí, že jeho mladšiu dcéru Nelku lekári zachránia.