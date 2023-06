Obrovská tragédia sa stala neďaleko mesta Štúrovo! Vodič Škody Octavie prešiel do protismeru, kde sa zrazil s osobným vozidlom od ktorého ho odrazilo do stromu. Šofér a spolujazdkyňa, bohužiaľ, dopravnú nehodu neprežili.

Ako informuje polícia na svojej sociálnej sieti, nehode došlo pri obci Obid v smere od Štúrova do Gbeliec. "28 ročný vodič Škody Octavie prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom Ford Mondeo, od ktorého ho odrazilo do stromu. Pri zrážke zahynul vodič Octavie aj jeho 22 ročná spolujazdkyňa," píše polícia nitrianskeho kraja.

"Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania novozámockej polície," dodávajú policajti.

Polícia vyzýva vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy svojím schopnostiam a vlastnostiam vozovky, ktorá je v týchto daždivých dňoch prevažne mokrá a zašpinená od blata z polí. "My v kontrolách nepoľavíme a naše dopravné hliadky stretnete na cestách aj dnes," dodáva polícia.