Špeciálna komisia, ktorá má 17 členov, strávila celý deň pred v prešovskej väznici, aby si priamo na mieste preverili všetky okolnosti samovraždy generála Lučanského. Komisia bola zriadená po tom, ako sa začali objavovať rôzne konšpirácie o tom, že bývalému šéfovi polície k smrti dopomohli.

Vo väznici začiatkom februára zisťovali, či všetky detaily a informácie, ktoré dostali, sedia alebo či tam sú nezrovnalosti. Rozprávali sa aj s ľuďmi, ktorí boli pri zásahu a pýtali sa ich, či postupovali, ako mali. Zamerali sa aj na kamerové záznamy, prehliadli si celu, v kotrej bol Lučanský umiestnený. Členovia komisia strávili v zariadení viac ako osem hodín. Marián Kotleba vtedy skonštatoval, že zásah príslušníkov ZVJS bol nepochybne vykonaný s tou najväčšou svedomitosťou a starostlivosťou: “Definitívne sa potvrdilo, že ten prvý incident (zranenie oka - pozn.) nemohol byť ani len teoreticky pokusom o samovraždu a to je úplne jasné." Poslanec Juraj Krúpa uviedol, že kládli dôraz na každý detail a vysvetlil, že technický problém na kamerových záznamoch nastal v časových rozdieloch v sekundách či minútach pri zápise a zdôraznil, že kamery sa spúšťajú na pohyb. Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík dodal, že kamera, ktorá snímala celu generála, bola zapnutá takmer nepretržite, lebo reagovala aj na pohyb na nižšom poschodí.

Správa špeciálnej komisie, ktorú v týchto dňoch finalizujú má 23 strán a viac ako 50 zistení. Podľa jedného z členov komisie, podpredsedu parlamentu Milana Laurenčíka, budú o správe hlasovať 9. apríla. "Viac-menej sme si ju už odsúhlasili, takže nikto by nemal mať nejaké pripomienky. Jedine, keby sa tam ešte niečo objavilo. Správa bude najprv prerokovaná so zástupcami rodiny a až potom sa zverejní," uviedol Laurenčík.

Keďže je stále viazaný mlčanlivosťou, viac o správe povedať nemohol. No dodal, že v nej nie je nič, čo by mohlo vzbudiť rozruch vo verejnosti a jej obsah prirovnal k oficiálnej verzii o príčinách smrti. "Nehrozia z toho žiadne konšpirácie. Ozaj sme to detailne rozobrali," dodal.

Podľa našich informácií záver správy je taký, že Lučanský si smrť spôsobil sám, keď sa pokúsil obesiť.