Zostali im iba spomienky! Nič viac sa nepodarilo zachrániť obyvateľom domu na Mukačevskej ulici v Prešove po vlaňajšom výbuchu bytovky. Čo nezničil požiar, skončilo v ruinách na smetisku, takže všetci museli začať úplne odznova. Z minúty na minútu totiž prišli nielen o strechu nad hlavou, ale aj o všetko, čo im pripomínalo dovtedajší život. Do domovov sa už nikdy nevrátili. Zaobstarať si museli nielen miesto, kde sklonia hlavu, ale aj všetky bežné veci potrebné k životu. Od zubnej kefky, oblečenia či vybavenia domácnosti. Napriek všetkému sú radi, že prežili. Lebo ôsmi z nich také šťastie nemali.

Mojmír Květoň (59) robil správcu bytového domu. Bol to práve on, komu plynový kotol bytovky esemeskou signalizoval poruchu. Dostával telefonáty od susedov, že všade cítiť plyn. Poradil im, nech vetrajú, lebo kotolňa je nefunkčná. Pred dvanástou prišla pre neho do práce v neďalekej škole susedka, nech otvorí dvere na strechu, aby plyn nevybuchol, lebo už zapáchali všetky priestory domu. Okamžite sa vybral z práce skontrolovať, čo sa deje. Vošiel do kotolne, ale kotol v nej v tom čase nepracoval. V blízkosti činžiaka zatiaľ, robotníci podvrtávali zeminu pre uloženie káblov a prerazili plynové potrubie. Stihol ešte prehodiť pár slov s ďalšou obyvateľkou a keď stál pri vchode, zaznel mohutný výbuch. Od prijatia esemesky o poruche kotla do detonácie prešla pol hodina.

Ako si na nešťastie s odstupom roka spomína? Z čoho má výčitky? Stačilo, aby urobil jednu vec a tragdéii by zabránil? Čo to bolo?Čítajte v popisoch fotografií v GALÉRII.

Pri výbuchu stál aj so susedkou, ktorá prišla po neho do školy, pri vstupe do kotolne, neďaleko hlavného vchodu. "Všade bolo cítiť koncentrovaný plyn,” ukazuje na mieste po zbúranej bytovke. Práve vo chvíli, keď k nim prichádzala ďalšia žena po chodníku, zaznela rana. Ženy to schytali, padajúce úlomky jednej zasiahli hlavu, druhú zasypali sutiny. Na tretiu však padli panely: “Hľadal som ju, ale už nebola šanca jej pomôcť” Všade navôkol bolo plno prachu, zrazu zadunelo, vtedy padlo schodisko. “Obrátil som sa a vtedy vyšľahli plamene z vodomernej šachty. Mal som čapicu, obhorela mi iba časť tváre,” opisuje. Jeho manželka Danka (56) bola v čase výbuchu v práci: “Náš byt bol jedným z tých, z ktorého vystrelilo panely.” V tej chvíli si ešte neuvedomoval, že prišiel o všetko: “Až večer, keď na mňa čakal kamarát s tým, že ideme k nemu, mi došlo, že vlastne nemám kam ísť.”

Mojmír Květoň je jedným zo svedkov, ktorých vypočúvali policajti vyšetrujúci príčinu tragédie. Podľa neho sa ukazuje viacero príčin, ktoré v súbehu náhod spôsobili nešťastie: “Prvá vec bola, že prepichli potrubie a nič nehlásili. Aj to, že potrubie nebolo vložené v normovanej hĺbke, zrejme tu mali kopať ručne. Smola bola, že to boli posledné zemné práce, ktoré mali prepojiť slučku. Plyn sa zrejme do bytovky dostal cez nefunkčné teplovodné potrubie, ktoré mal jeho vlastník zlikvidovať.”

V trestnom konaní bolo doposiaľ vznesené obvinenie piatim osobám za obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Vyšetrovateľovi odboru prešovskej krajskej kriminálnej polície sú postupne predkladané znalecké posudky. Na základe nich vykonáva ďalšie úkony. Posudzovaná je aj trestnoprávna zodpovednosti ďalších osôb. “Bližšie informácie k vyšetrovaniu nie je možné poskytnúť,” dodala hovorkyňa polície Jana Ligdayová.



Genéza tragédie

Plyn vybuchol v piatok na Mikuláša v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici vlani na Mikuláša o 12:12 hod. Pol hodinu predtým podvrtávali pri bytovke robotníci zeminu pre uloženie káblov a prerazili plynové potrubie. Podľa našich informácií udalosť nahlásili zamestnancovi firmy, ktorá získala zákazku od elektrární a snažili sa zohnať stavbyvedúceho, no ten mal vypnutý mobil. Krátko na to zaznela detonácia a bytovka začala horieť. Nešťastie si vyžiadalo niekoľko ľudských životov a 39 zranených. Ôsma osoba bola nezvestná, neskôr ju súd vyhlásil za mŕtvu. O strechu nad hlavou prišlo 48 rodín, evakuovať museli aj obyvateľov susedných bytoviek. Hasiči zasahovali celú noc, požiar zlikvidovali v sobotu ráno 7. decembra. Zásah hasiči ukončili v sobotu večer a miesto odovzdali zástupcom mesta. O strechu nad hlavou prišlo 48 rodín, evakuovať museli aj obyvateľov susedných bytoviek.

Problém s peniazmi za búracie práce

Keď vznikla potreba odpratať sutiny po vybuchnutej bytovke, v mimoriadnej situácii mesto nehľadalo dodávateľa prác cez elektronické verejné obstarávanie, kam stačilo vložiť informácie a dozvedeli by sa o tom podnikatelia na celom Slovensku, ale zákazku zadali priamo firme Matijka. Predbežné odhady za zbúranie bytovky a likvidáciu sutín vyčíslili na 1,1-milión eur, hoci v inom slovenskom meste zlikvidovali podobnú bytovku oveľa lacnejšie. Po masívnej kritike mu teraz mesto odmieta vyplatiť plnú sumu, na základe znaleckého posudku mu chcú dať o 240-tisíc eur menej. Preto majiteľ firmy požiadal súd o vydanie platobného rozkazu, úradníci nestihli podať voči rozkazu sťažnosť a preto nadobudol právoplatnosť.



Chcú novú bytovku

Niektoré rodiny si zaobstarali už nové vlastné bývanie, iní sú v podnájme. Desať vlastníkov zničených bytov chce na pôvodnom mieste vybudovať nový bytový dom. Ostatní súhlasia s predajom ich spoluvlastníckych podielov na pozemku. Po vybavení všetkých formalít by nový bytový dom mohol stáť do roka a pol.