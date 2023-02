Vražda Jána a Martiny natrvalo zmenila životy ich blízkych, no hýbala aj životmi Slovákov, ktorí po tomto surovom skutku na jar 2018 vyšli do ulíc, volali po spravodlivosti, slušnosti a vybojovali zmeny na postoch premiéra, ministra vnútra aj policajného prezidenta. Objednávatelia popravy totiž chceli dvojicu umlčať a zabrániť v ďalšej investigatívnej práci novinára.

Snúbencov, ktorí sa mali brať v máji, zastrelili 21. fabruára 2018 vo Veľkej Mači (okres Galanta). V ich rodinnom dome, ktorý si obnovovali svojpomocne. Väčšinu prác robil sám novinár, vlastnými rukami zrekonštruoval celú kúpeľňu. Po ich tragickej smrti sa rodičia Jána a mama Martiny rozhodli dom, kde ich deti naposledy vydýchli, zbúrať. Vznikne tam pamätník, ktorý postavia na pozemku. A už je známe aj to, ako to tam bude vyzerať.

Podľa želania pozostalých so zemou zrovnajú dom, garáž aj letnú kuchyňu, v ktorej vrah striehol na svojej obete. Na pozemku v vyrastie Pamätník slobody slova, ktorý bude pripomínať tragický osud dvojice. "Je to definitívne rozhodnutie. Mne je to na jednej strane veľmi ľúto, najmä ak si spomeniem, koľko sa tam Janko nadrel, keď domček svojpomocne rekonštruoval," vravela so slzami v očiach mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová (57). Prečo napokon súhlasila a čo má neustále pred očami?