Dvanásťstranové uznesenie plné detailov z vraždy bratislavského študenta Daniela Tupého († 21) doslova mrazí. Obvineného advokáta Adama P. včera predpoludním eskortovali na Okresný súd Bratislava V, kde sudca pre prípravné konanie rozhodoval o návrhu prokurátorky na jeho vzatie do väzby.

V kauze Daniela Tupého polícia minulý týždeň v pondelok zadržala desať podozrivých osôb, z ktorých osem medzitým prepustila na slobodu. Medzi obvinenými je známy bratislavský právnik Adam P. a práve jeho meno zaznelo v marcových vyšetrovaniach z úst viacerých svedkov v súvislosti s dňom, keď o život prišiel mladý študent filozofickej fakulty.

Hovorili tomu „zábavné večery“. Aspoň takto odpovedal na otázku vyšetrovateľa, či sa podobný incident, akým bolo napadnutie ľudí v inkriminovaný novembrový večer, niekedy v minulosti už stal, jeden zo svedkov. Vladimír Malíček bol ako svedok vypočutý len pred niekoľkými dňami, 23. marca.

V deň vraždy Daniela Tupého sa práve Malíček stretol so svojou partiou, v ktorej nechýbal ani Adam P., v podniku v Petržalke. Ako vyplýva z výpovedí, skupina kamarátov sa takto mala stretávať pravidelne, a to aj s cieľom vyvolávania bitiek s neznámymi ľuďmi. Večer v deň tragédie sa na niekoľkých autách vybrali na Tyršovo námestie, kde vyvolali bitku so skupinou prechádzajúcich neznámych mužov.

