Sprenevera, podvody, vyrúb stromov, zmenky v neprospech obce, používanie účelovo určených peňazí. To je len stručný výpočet toho, z čoho vinia starostu obce miestni poslanci. No polícia a súdy sú na neho už roky prikrátke.

Starosti so starostom Michalom Petranikom sa začali v obci Vyšný Mirošov (okres Svidník) už pred piatimi rokmi. Keď našli na smetisku výpis z bankového účtu obce a zistili, že v účtovníctve je založená jeho sfalšovaná kópia. A tak prišli na to, že starosta robil divné bankové prevody a peniaze daňových poplatníkov putovali na súkromné účty. Ide o sumu prevyšujúcu 100-tisíc eur.

Polícia ho obvinila, prokuratúra podala obžalobu a stále nič. Svidnícky súd pojednvanie s ním odročil už 40-krát! Medzitým ho polícia obvinila z ďalších podvodov, ktorých sa dopustil zo svojej pozície - podvodu či nelegálneho výrubu stromov. V oboch týchto prípadoch ho súd odsúdil trestným rozkazom, no podal sťažnosť a tak musí súd vykonávať dokazovanie.

Kým podvod spojil s kauzou sprenevery, v prípade výrubu stromov zatiaľ nekoná. Na úrad nabehli kriminalisti a vzali účtovníctvo aj počítače. No a keď tam vpálili po druhý raz, zbalili aj starostu a skončil vo vyšetrovacej väzbe. Ako súkromná osoba sa totiž mal dopustiť podvodov, figuruje ako spoluobvinený v daňovej kauze v obchodoch s mäsom za viac ako milión eur!

Keď bol starosta v chládku, začali sa diať veci a poslanci sa nestačili čudovať. Prevalilo sa, že Petraník podpísal v mene obce za chrbtami poslancov niekoľko zmeniek. Doteraz sa vie o štyroch. Prvú na sumu 45-tisíc eur už vyplatil. Lenže zostali nevyplatené ďalšie - vo výške 34-tisíc eur voči mužovi z Poľska, 46-tisíc eur dlhuje obec mužovi z Čiech a 66-tisíc eur Košičanovi.

Polícia ho za toto obvinila z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Súčasťou obvinenia sú aj neoprávnené výbery peňazí z obecného účtu a ich použitie na nezistené účely mimo zabezpečenia chodu a potrieb obce. Ide o ďalšie desiatky tisíc eur! No a starosta si behá po slobode a naďalej “hospodári” s peniazmi samosprávy.

A poslanci sú zúfalí a nechápu, ako je toto v právnom štáte možné. “Keď to rozprávam mojim známym, neveria mi,” krúti hlavou zástupca starostu Peter Bochnovič, ktorého súd určil za opatrovníka obce. “Má podkovu na nohe, ale čo my z toho máme? Nič! Kradne ďalej,” dodáva bez servítky.

Nevedia si rady

Starostu po pár mesiacoch pustili z basy aj s elektronickým náramkom. Zdalo sa, že bude sekať dobrotu. Ale kdeže! “Použil účelovo viazané prostriedky, ktoré štát poslal na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Poslanci a dobrovoľní hasiči podali na neho trestné oznámenie,” vraví bývalý poslanec Ján Hoško, ktorý dlhodobo upozorňuje na prešľapy starostu. Nad tým, že si starosta zamestnal svoju manželku aj sestru, sa už iba bezmocne pousmeje. A že starosta presúva peniaze od štátu určené na školu, aby mohol vyplatiť mzdy sebe, manželke, sestre, upratovačke a exekúciu za seba, už iba mávne rukou. “Keď nabehnú podielové dane, tak tie peniaze zase presunie na účet školy a jej zamestnanci dostanú výplatu až potom,” vysvetľuje. Ani on nechápe, ako je možné, že sú na neho polícia a súdy prikrátke: “V Čechách bezdomovec ukradol štyri žemle a putoval na rok a pol do basy! A tu nič!.” Petraník berie paušálny príplatok ku platu za to, aby si neúčtoval pohonné hmoty. “No za jeden mesiac dokázal doniesť pokladničné bloky za tankovanie vo výške päťsto eur,” opisuje jeho praktiky Hoško.

Čerešničkou na torte je azda už iba to, že štát dal z Environmentálnemu fondu cez 100-tisíc eur na výstavbu rigolov v obci. Vraj na opravu už existujúcich. “Nikdy sme ich nemali,”začína vysvetľovanie Hoško. Dodáva, že starosta dal skutočne rigoly urobiť a zaplatil za ne. No a teraz ich dal zasypať. “Kontrola pochybenie nezistila a problém nevidela ani prokuratúra, na ktorú sme sa obrátili. Je toto normálne?,”spytuje sa nahnevane.

Obvinenia nevysvetlil

Starostu sme na úrade nezastihli, ani úradníčku, budova bola v čase úradných hodín zamknutá. “Oni sú tu iba dopoludnia. Treba prísť ráno, ale nie zas príliš skoro,” smiali sa štamgasti neďalekej krčmy. Petraník v esemeske napísal, že si nie je vedomý žiadneho porušenia zákona vo veciach, za ktoré na neho podali trestné oznámenie: "Nech to rieši polícia. Asi im robí dobre, keď to stále robia. Uvidíme kto z koho. Na pána Bochnoviča idú tri trestné oznámenia ešte tento týždeň. On stokrát väčšie prúsery narobil ako ja."