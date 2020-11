Ťažkosti Petra Kušníra sa začali v roku 1999, keď v rámci konkurzného konania kúpil budovu v Kežmarku, kde sa rozhodol podnikať. Jej súčasťou bola aj trafostanica, na ktorú boli okrem jeho výroby napojení aj ďalší odberatelia. Vyrábal trojmetrové lišty na výrobu drevených rámčekov, v tom čase ako jediný na Slovensku, a dodával ich do viacerých štátov Európy.

Po troch rokoch, v roku 2002, sa mu podarilo získať výhodný kontrakt s nemeckou firmou na 5 rokov. “Podmienkou zmluvy bolo dodať mesačne smrekové lišty o rozmere troch metrov naložených do šírky dvoch metrov a do výšky 1,5 metra. Teda asi 27-tisíc bežných metrov,” opisuje Kušnír.

Lenže ešte ani nezačal a už aj musel skončiť. Nebol totiž schopný objednávku splniť. Dôvodom bol nepochopiteľný postoj Východoslovenskej distribučnej spoločnosti (VSD). Firma sa rozhodla postaviť novú trafostanicu pre ďalších odberateľov. “Bez upozornenia ma odpojili od elektrickej energie a tým porušili zákon. Ich povinnosťou bolo dať mi vopred vedieť. A preto som nemohol dokončiť moju zákazku,”dodáva.

Pre odpojenie od elektriny mu vychladli sušiarne a potom ich musel znova naštartovať, lenže už nestihol v potrebnom množstve výrobky dodať nemeckému partnerovi. A ten usúdil, že Peter je nespoľahlivý a od kontraktu odstúpil.

Hoci VSD na súde tvrdila, že Kušníra o odpojení od energie informovala, nevedela to dokázať. Napriek všetkému sa snažil s nimi dohodnúť. “No odmietli to. Preto som ich pôvodne zažaloval iba o ušlý zisk vo výške 30-tisíc eur za november 2002. Ale nechceli to uznať. Odvtedy sa to ťahalo až doteraz. Súd uznal, že mi majú vyplatiť ušlý zisk za celé obdobie, teda 360-tisíc za jeden rok, čo činí 1,9-milióna eur,” vysvetlil podnikateľ.

Kušnírovi počas 18-ročného sporu vyrástli deti, firmu musel rozpredať. Za tie roky si užil svoje. Súdy si spis pohadzovali medzi sebou, experti vypracovali viaceré znalecké posudky, rozhodoval aj Najvyšší súd. Ten sa postavil na Petrovu stranu a spis vrátil na nové konanie.

Keď už bol podnikateľ rozhodnutý, že sa na všetko vykašle, prešovský krajský súd vyriekol konečné rozhodnutie v jeho prospech. A hoci je už súdne rozhodnutie právoplatné a začal vo veci konať exekútor, VSD podala sťažnosť voči exekúcii. “Za ten čas sa u nich vystriedali už piati právnici. A teraz začínajú spochybňovať veci spred 18 rokov, ktoré si v tom čase mohli bez problémov overiť. Aj som ich na to vyzýval, no nereagovali,” krúti hlavou Kušnír. Preto sa teraz začal strachovať: “Bojím sa, zle sa mi spáva.”

VSD sa zatiaľ k prípadu nevyjadrila. “Stanovisko vám zašleme najneskôr do konca tohto týždňa,” uviedla hovorkyňa Andrea Forbergerová.