Prešli už dlhé štyri roky, no spravodlivosť stále zostáva slepá. Za vraždu novinára a jeho snúbenice súdy právoplatne odsúdili zatiaľ iba vykonávateľa popravy Miroslava Marčeka a jeho šoféra Tomáša Szabóa, oboch na 25 ročné tresty. Sprostredkovateľovi Zoltánovi Andruskóovi naparili 15 rokov.

Dvoch označených objednávateľov vraždy - kontroverzného podnikateľa Mariána Kočnera a jeho volavku Alenu Zsuzsovú oslobodil. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) na základe rozhodnutia Najvyššieho súdu (NS) sa však znova začne ich prípadom zaoberať koncom februára.

Senát NS nariadil vykonať množstvo dôkazov a vyhodnotiť ich nie v rozpore s elementárnou logikou. Podľa neho ŠTS pri rozhodovaní viackrát pochybil a v oslobodzujúcej časti nezistil náležite skutkový stav.

Navyše sa nevyrovnal so všetkými okolnosťami prípadu, rozhodnutie neodôvodnil zrozumiteľne, nevykonal všetky dôkazy. A ostatné hodnotil izolovane, a nie v súvislosti s inými dôkazmi, čo je v rozpore s Trestným poriadkom a preto z toho vyplynul nesprávny právny záver "rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku“.

Prípad na spoločné prejednanie však spojili s prípravou vrážd troch prokurátorov - Daniela Lipšica, Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku. V tejto veci čelia obžalobe okrem Kočera a Zsuzsovej aj Tomáš Szabó, Dušan Kracina a občan Bosny Darko Dragic.

Zo záverov vyšetrovania týchto skutkov v minulosti pozostalí po Kuciakovi a Kušnírovej očakávali posilnenie dôkaznej situáciu v pôvodnej kauze likvidácie novinára a jeho snúbenice. "Vtedy odmietli tieto prípady spojiť. Teraz však už nie som presvedčená o tom, že to bude v prospech našej veci. Dozvedela som sa totiž informáciu, ktorú nebudem komentovať. Sú tam nejaké dôkazy, ale nám to nepomôže. Vyzerá to tak, že náš prípad sa bude zbytočne predĺžovať a budeme musieť zbytočne absolvovať aj pojednávania, ktoré sa nás netýkajú a spravodlivosť sa znova oddiali," začala Zlatica Kušnírová nahnevane.

Na dnešný deň výročia Kušnírová spolu s rodičmi Kuciaka prídu na odhalenie pamätníka zavraždeným na námestí SNP v Bratislave: "Cestovať budeme už cez víkend. Pôjdeme aj do domu našich detí vo Veľkej Mači. Nesieme veniec na plot, ideme zapáliť sviečky. Máme taký zvyk, že vždy vojdeme do domu. Len čo vkročíme, chytí nás za srdce spomienka na to, ako tu ležali v kaluži krvi telá Martinky a Janka. Stále to máme pred očami. Na tých miestach zasvietime elektrické sviečky, posedíme v kuchyni, v ktorej zastrelili moju dcéru, pomodlíme sa ruženec a ideme preč," povedala nám ešte koncom minulého týždňa.

Kušnírová je rozčarovaná z toho, že ani po štyroch rokoch od vraždy a následných protestochv uliciach sa v našej spoločnosti takmer nič k lepšiemu nezmenilo. Politikom z oboch táborov posiela poriadne štipľavý odkaz, ktorý sa im veru páčiť nebude! Vypočujte si ho:

Obhajoba aj prokurátor navrhujú preskúmať viaceré dôkazy: Citáty z Kočnerovej Threemy, ďalšiu komunikáciu medzi Kočnerom a Zsuzsovou, USB kľúč nájdený v Kočnerovom dome, na ktorom sú videonahrávky zo sledovania Kuciaka, dopočutie dôležitých svedkov, prehodnotenie nekonzistentných výpovedí Zsuzsovej, komunikáciu z mobilov Zsuzsovej a Andruskóa druhý deň po vražde, komunikáciu Zsuzsovej s dcérou deň po vražde, ktorá má dokázať rýchlu zmenu plánov či hlbšiu analýzu dosahu BTS staníc, záznamy telefonických hovorov z väzby medzi Kočnerom a svedkom Petrom Tóthom, analyzovať pohyb Kočnera a Zsuzsovej deň po vražde.

Súčasťou dokazovania by mal byť aj kľúčový USB kľúč nájdený pri domovej prehliadku u Kočnerovcov a a komunikáciu medzi Kočnerom a Zsuzsovou o sne s vypadnutým zubom v deň, keď dvojicu zastrelili. Zsuzsová totiž Kočnerovi písala: „Mamina mi teraz hovorí, že sa jej zdá, že keď sa sníva, že vypadávajú zuby, tak niekto zomrie.”

To je podľa Kušnírovej odkaz na smrť a obžalovaní sa v tejto komunikácii rozprávajú o vražde Martiny a Jána. Podobný názor má aj kolektív znalcov z Univerzity Komenského v Bratislave. „Dospeli sme k záveru, že tieto osoby sa usilovali zástupným používaním výrazov generovať ich viacznačnosť, význam komunikácie zahmliť a zámerne šifrovať tak, aby zostal prvoplánovo nepochopený treťou stranou,“ napísali v znaleckom posudku o rozbore komnikácie medzi Kočnerom a Zsuzsovou cez šifrovanú mobilnú aplikáciu Threema.

