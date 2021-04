Judita celý čas vyhlasuje, že je nevinná a tento postoj nezmenila ani po dlhých mesiacoch vo väzbe. Dcére veria najmä jej rodičia a tvrdia, že s rozsudkom sa nikdy nezmieria a budú sa brániť. V dievčatin prospech svedčí aj výpoveď súdnej znalkyne z odboru psychológia, podľa ktorej mladistvá Judita nemá v sebe žiadne znaky agresivity.

Skutok, ktorý je dievčine kladený za vinu, sa stal 16. mája 2018. V ten deň šla so svojim dlhoročným kamarátom Tomášom spoločne domov zo školy. Šli k nej, chceli sa pripraviť na spoločnú cestu do Anglicka v najbližších dňoch. Strávili u nej destiaky minút, zabávali sa, fotili sa a z fotiek vyhotovených tesne pred Tomášovou smrťou je jasné, že medzi nimi panovala príjemná a uvoľnená nálada. Tesne predtým, ako plánoval chlapec opustiť byť, podľa Juditinej výpovede niekto zazvonil pri dverách. Otvorila ona, lebo jej kamarát si zabudol mobil a vrátil sa po neho do izby. Podľa jej opisu pri dverách stál muž oblečený v pracovnom odeve: “Povedal mi, že prišiel skontrolovať elektrinu. Bol to veľký, silný chlap. Mal kratšie tmavé vlasy a zdalo sa mi, že hnedé oči. Tvár mal skôr oválnu a mal mierne strnisko. Mal oblečené modré montérky na traky, pod nimi mal čierne tričko s dlhým rukávom a cez pravé plece mal prevesenú hnedú tašku s vecami.”

Krvné stopy končia pri vchodových dverách, útok prebehol na chodbe, blízko dverí. Zdroj: pravdaojudite.net

Dodala, že jej povedal, že prišiel skontrolovať elektriku a poistky: “Keď Tomáš vyšiel spoza rohu, muž už stál vo dverách bytu. Oni sa na seba pár sekúnd iba dívali, ten chlap mal taký divný výraz. Chvíľu sa nič nedialo, no potom vybral muž z tašky nôž a začal útočiť na Tomáša.” Opísala, ako kamaráta bránila a pri tom utrpela zranenia ruky: “Ako sa rozháňal tým nožom, tak som ho chytila za čepeľ noža namiesto zápästia a on ako potiahol, tak mi prerezal štyri prsty na pravej ruke.” Pre silné krvácanie stratila vedomie a zosunula sa na zem práve vo chvíli, keď si pri pohľade na stojaceho Tomáša s dotrhaným a zakrvaveným trickou uvedomila, že musí privolať pomoc. Odtiaľ má vraj okno. Keď sa prebrala, chlapec už ležal na zemi a bol mŕtvy.

Polícia a prokurátor po celý čas tvrdili, že žiadne stopy po tretej osobe sa nenašli a že ani kamery nikoho nezaznamenali.

Čo uniklo polícii pri vyšetrovaní? Čítajte šokujúce vyjadrenie Juditinej rodiny TU.

Juditina rodina kritizuje spôsob vedenia vyšetrovania a vychádzajú okrem informácií uvedených v galérii aj z toho, že jedna zo susediek počula v čase skutku hovoriť muža s hlbokým hlasom. Navyše, na vonkajšej strane dverí sa našli krvavé stopy, čo podľa nich dokazuje, že počas útoku boli vchodové dvere bytu otvorené. No vzorky stôp technik nevyhodnocoval a podľa súdu je to v poriadku.

Najviac ich však zaráža to, že sa nikto nezaoberal záznamom z neďalekého obchodného domu. Podľa nich kamera zachytila muža zodpovedajúceho popisu páchateľa idúceho po príjazdovej ceste k hornému vchodu do bytovky: “Po 2-3 minútach muž odchádza. V prípade, že by išlo o páchateľa, mal dostatočný čas na to, aby si obzrel horný vchod, vyskúšal vstup a prezrel si dispozíciu a prepojenie vnútorných priestorov. Polícia ho nestotožnila a nijako neriešila.”

FOTO PODOZRIVÉHO MUŽA A VYBIEHAJÚCEHO CHLAPCA Z BYTOVÉHO DOMU SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.

Okrem toho na ňom vidieť mladého muža vybiehajúceho z areálu bytového komplexu krátko po príchode záchranných a policajných zložiek. Ten vraj uteká smerom k miestu, kde v tom čase pracoval Juditin priateľ Jakub: “Ide o priateľa Jakuba, študuje na gymnáziu na opačnom konci mesta, ako brigádnik pracuje v centre mesta a býva na Kysuciach. Prečo sa v čase skutku nachádzal práve v blízkosti bytového komplexu? Prečo odtiaľ utekal po príchode polície a čoho bol prípadne svedkom? Nevieme, pretože vyšetrovateľ jeho výsluch, ktorý obhajoba opakovane navrhovala, zamietal a odmietla ho vykonať aj sudkyňa.”

No a z vyžiadanej facebookovej komunikácie cez americké ministerstvo spravodlivosti vyplýva, že Juditin frajer napísal, že vrah si Tomáša pomýlil s ním. Lenže súd tento dôkaz nepripustil a komunikáciu vyhodnotil ako “pubertálne pozérstvo a snahu upútať na seba pozornosť hraním.”

OBSAH SPRÁV Z VYMAZANEJ KOMUNIKÁCIE NA FACEBOOKU ČÍTAJTE NA ĎALŠEJ STRANE.