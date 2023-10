Na miesto tragédie dorazil podvečer aj brat nebohej Peter. „Brat mi volal, že mi sestru rozstrieľal jej bývalý manžel. Asi mu preskočilo, úplne ju rozstrieľal,“ povedal krátko po čine. Prezradil, že po bývalom švagrovi pátra polícia. Bol totiž ozbrojený a ušiel smerom do neďalekého lesa. Do Dojča tak došli aj kukláči so samopalmi a z miest, kde by sa podozrivý mohol pohybovať, odkláňali dopravu. V dome, kde k vražde došlo, medzitým pracovali kriminalistickí technici, ktorí zbierali dôkazy.

„Polícia pracovala aj s informáciou, že muž mal po útoku utiecť do neďalekého lesa. Okrem tímu, ktorý vykonával obhliadku miesta činu, sme na vypátranie osoby nasadili viacero policajných hliadok, ktoré osobu hľadali do neskorej noci. Po mužovi policajti pátrali aj pomocou dronu s termovíziou,” vysvetlila na druhý deň hovorkyňa PZ Zlatica Antalová.

„Podozrivého 69-ročného muža nakoniec policajti našli krátko pred polnocou, bez známok života,” dodala Antalová. Ako polícia dodala, skutok mal byť spáchaný nelegálnou zbraňou. V minulosti však mal zbrojný preukaz, keď sa skončila jeho platnosť, v súlade so zákonom, legálnu zbraň odovzdal. Nejako si však zjavne zohnal ďalšiu.

Podľa brata zavraždenej sa skončilo manželstvo medzi obeťou a podozrivým rozvodom približne pred dvoma mesiacmi. Martina si rozvod nepriala, hoci jej mal manžel vyčítať, že počas pandémie pribrala. Podľa jej brata ju za to urážal a ponižoval. Po rozvode si našla priateľa a to mohlo byť podľa Petra dôvodom útoku.

Nám sa podarilo zistiť, že problémov bolo viac. Martinini príbuzní mali podať trestné oznámenie pre týranie. To však Martina žiadala stiahnuť. A napriek všetkému nechcela muža vraj opustiť kvôli synovi a odpúšťala mu. V minulosti spolu vlastnili firmu venujúcu sa kamiónovej doprave. Na kamiónoch totiž obaja jazdili. Od vlaňajška však bola spoločníčkou len Martina so synom.

