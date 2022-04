Po nebohom Filipovi zostali iba ročná dcérka Violka, smútiaca priateľka Nikola a zronená mama Darina, pre ktorú bol jediným dieťaťom. Po pohrebe sa užialená Darina stretla so svojou známou, pred ktorou vyriekla bolestivé slová, ktoré opisujú, aké ťažké chvíle prežíva a čo si o celej situácii mysli. Prečítajte si ich v popise fotky v GALÉRII.

No a kým jedna mama sa zadúša žiaľom, druhá si užíva radosti života. Takto v skratke by sa dali zhrnúť vyjadrenia diskutujúcich na sociálnej sieti po tom, ako primátorka Prešova Andrea Turčanová zverejnila status na facebooku a upozornil na to mestský poslanec Miroslav Benko. Turčanová totiž zdieľala fotku karamelových veterníkov od cukrárky a napísala k nej: "Famózne, lepšie som nejedla."

Ihneď sa na ňu strhla vlna kritiky. A aj na poslanca, ktorý na jej status upozornil. "Nie je doba, aby pani primátorka práve teraz prezentovala koláčiky... Ale keď má na nich chuť, tak jej ich doprajme," napísala Božena Kropuchová. "Je to nepríjemné, čo sa stalo, ale Turčan je dospelý chlap, ktorý žije osamostatnene. Nie je doma s mamou, ona mu do hlavy nevidí, čo chce spraviť alebo čo má za lubom. Za svoj čin nech zodpovedá on sám a jeho nadriadení v práci, lebo oni s ním boli denno-denne," nesúhlasil s kritikou David Harčár.

"O tom, čo spáchal syn primátorky môžeme diskutovať a dá sa povedať, že kým sa nedokáže, že mu pomohla získať miesto v železničnej polícii, tak dovtedy za to nemôže. Ale môže sa patrične správať. A to určite nie je "vycapovanie" koláčov na FB. Ak ste takí empatickí poniektorí k primátorke, tak by ste mohli byť aj minimálne takisto empatickí k rodine, ktorá pochovala syna. Čo myslíte, ako tieto veterníky, tento akože "nič sa nestalo" status berie táto rodina," zareagovala na tých, ktorí primátorku obhajovali Daniela Majerčáková.

Celú diskusiu, v ktorej sa striedali názory podporujúce primátorku s názormi, ktoré jej postoj kritizujú, zhrnul diskutujúci Peter Migaš: "Pri všetkej úcte spoluobčania. To naozaj neviete v kľude vyhodnotiť, čo je vhodná a nevhodná komunikácia zo strany vysokej verejnej funkcie po akejkoľvek tragickej situácii, zvlášť, keď sa dotýka priamo osoby? To naozaj je potrebné skrz zvláštnu solidaritu teraz na nič nepoukázať? To myslíte vážne? Všetci máme deti a ja osobne súcitim s rodinou, kde syn už nežije a rodina trpí a svet sa im mení. Nikto nikoho nesúdi ani netrestá. Nehnevajte sa, ale mladý pán Turčan žije, on nie je obeťou. On je vrah. Áno, trpia obe strany, ale to nevráti milovaného syna. Pán Benko nesúdi príbeh, hovorí o vhodnej a nevhodnej komunikácii zo strany verejnej osoby po takejto takejto ťažkej tragédii."

Andrea Turčanová sa odmietla k tejto téme vyjadriť z dôvodu, že prebieha vyšetrovanie a ako poukázala aj v minulosti, so synom Martinom neboli päť rokov v kontakte.

Tragická udalosť, pri ktorej syn primátorky zastrelil svojho kolegu, sa stala okolo 18:15 h. v čase ich spoločnej dennej služby, ktorú mali od rána a mala trvať do 19:30 h. V ten deň sa správal Turčan podozrivo. Počas služby navštívil dve kaviarne, v oboch vraveli o jeho podozrivom správaní, vybavoval si súkromné záležitosti spolu s priateľkou a matkou ich vtedy dvojtýždňovej dcérky.

Na jeho zvláštne prejavy upozornil Filip nadriadeného. Dvojica hliadkovala pár minút pred tragédiou vo vestibule železničnej stanice. Po tom, ako Filip kontaktoval nadriadeného, sa na jeho pokyn presunuli na oddelenie železničnej polície, ktoré je pár metrov odtiaľ. A tam mali čakať, kým nepríde. Lenže Fililp sa ho už živý nedočkal.

Z výpovede Turčana vyplýva, že okolo šiestej večer sa bol prejsť okolo budovy oddelenia. "Turek ostal stáť pred oddelením a niečo ťukal do svojho mobilu. Keď som sa po pol hodine vrátil z prechádzky, zdá sa mi, že tam Turek stál pri autách na parkovisku, bol taký čudný, ruku držal na opasku,"opisoval vyšetrovateľovi svoju verziu príbehu. K prestrelke uviedol: "Strieľal on aj ja, neviem koľkokrát kto. Ja som stál od neho viac ako 5 metrov." Dodal, že po streľbe má výpadok pamäte. Vie však, že nastúpil do služobného golfu: "Potom si už nič nepamätám." Na aute ušiel, dolapili ho pri Partizánskej Ľupči pred polnocou. Doteraz vyzbierané dôkazy na mieste činu napovedajú, že Turčan na Filipa strieľal odzadu a zasiahol ho do pľúc a srdca. Je obvinený z obzvlášť závažného zločinu vraždy, súd ho vzal do väzby. Prípad vyšetruje inšpekcia ministerstva vnútra, tá preveruje aj prípadné pochybenia policajných funkcionárov.

"Vo veci prebieha intenzívne vyšetrovanie, priebežne sú za účelom náležitého zistenia skutkového stavu vykonávané všetky potrebné procesné úkony, kde vzhľadom k tomu, že ide o väzobnú trestnú vec je táto vybavovaná prednostne a urýchlene v zmysle Trestného poriadku. Bližšie sa k vyšetrovaniu vrátane skutočnostiam zisteným v priebehu vyšetrovania , vzhľadom na neverejný charakter prípravného konania, ako aj vzhľadom k tomu, aby sa nezmarilo respektíve podstatne nesťažilo ďalšie vyšetrovanie, nie je možné vyjadriť," uviedol hovorca prešovskej prokuratúry Marián Spišák.