Snúbencov, podľa súdov, zavraždili na objednávku. Vykonávateľa popravy - Miroslava Marčeka, jeho šoféra Tomáša Szabóa a sprostredkovateľa Zoltána Andruskóa uznali vinnými a uložil im dlhotrvajúce tresty. No dvaja označení objednávatelia vraždy - kontroverzný podnikateľ Marián Kočner a jeho volavka Alena Zsuzsová sú stále obžalovaní. Najvyšší súd (NS) totiž vrátil vec Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ich oslobodil spod obžaloby, na nové konanie. Kauza brutálnej popravy mladej dvojice, ktorá sa po zásnubách tešila na svadbu a krásny život plný lásky, stále nie je uzavretá. A to je aj príčinou, prečo rodičia zavraždených stále nedokážu nájsť pokoj v duši.

Senát NS nariadil vykonať množstvo dôkazov a vyhodnotiť ich nie v rozpore s elementárnou logikou. Podľa neho ŠTS pri rozhodovaní viackrát pochybil a v oslobodzujúcej časti nezistil náležite skutkový stav. Navyše sa nevyrovnal so všetkými okolnosťami prípadu, rozhodnutie neodôvodnil zrozumiteľne, nevykonal všetky dôkazy. A ostatné hodnotil izolovane, a nie v súvislosti s inými dôkazmi, čo je v rozpore s Trestným poriadkom a preto z toho vyplynul nesprávny právny záver "rezultujúci do oslobodzujúceho rozsudku“.

Predpokladá sa, že pojednávanie v Pezinku bude vytýčené v marci. A keďže bol vymenený jeden člen senátu, zrejme celé dokazovanie bude prebiehať nanovo. V prvom procese bolo vyčlenených 23 pojednávacích dní. "Sme s Kuciakovcami pripravení všetky absolvovať," vraví odhodlane mama zavraždenej archeologičky Zlatica Kušnírová (57). Už niekoľko dní ju máta divná predtucha a má zvláštne tušenie: "Keď vidím, čo sa tu deje, napríklad pri prepúšťaní obvinených podozrivých z vážnych zločinov, mám iba malú nádej."

Nepáči sa jej, že ani po štyroch rokoch od vraždy a následných protestoch davov ľudí v uliciach sa v našej spoločnosti takmer nič k lepšiemu nezmenilo. Politikom z oboch táborov posiela poriadne štipľavý odkaz. Toto sa im veru páčiť nebude! Vypočujte si ho:

Kušnírová vraví, že po štyroch rokoch je spoločnosť úplne rozdelená: "Tí, ktorí boli zlí sú ešte horší a z tých, ktorí boli ešte horší, sa stali diabli! Presne teraz, v duchu hesla V núdzi poznáš priateľa, sa v núdzovej kovidovej situácii ukázal charakter ľudí."

V ostatnej dobe však zaznamenala menej útokov na svoju osobu, dokonca ju aj menej atakujú na sociálnych sieťach. No občas ešte dostane list o "dobrákov" s dobre mienenými radami o tom, kto v skutočnosti je za vraždou jej dcéry a zaťa a že ich má hľadať inde. "Ja som bola od svojich rodičov vedená k tomu, že mám používať svoj rozum. Keď niečo neviem, opýtam sa svojho advokáta," dodáva s tým, že ju už nerozrušujú útoky a naučila sa obrniť sa voči nim. "Veď útočia iba takí, ktorí majú svojich problémov povyše hlavy a nevedia si s nimi rady," vraví vyrovnane.

Je však šokovaná z toho, že napriek množstvu škandálov, na ktoré Ján Kuciak poukazoval, sa nič významné nezmenilo a opozícia získava čoraz vyššie preferencie. Neuveríte, s kým sa minula tri kilometre od svojho bydliska. "Chýbalo málo a stretli by sme sa. Ale nedopadlo by to dobre!" O kom je reč? Tomuto neuveríte! Prečítajte si v popise fotky v GALÉRII.

