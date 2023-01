Erika, ktorá v minulosti pracovala v miestnej nemocnici na urgentnom príjme, sa rozhodla pred zhruba polrokom odísť. "Mala rada Taliansko, tak robila tam, často s ňou cestoval jej otec Štefan. Mama Eva a brat Štefan ml. pomenej," povedala nám kamarátka nebohej.

Domácich hnevá nevšímavosť

Dodala, že Erika bola bezdetná, ale mala priateľa. "Bola pekná, atraktívna o mužov nemala núdzu, ale nechcela sa viazať, chcela si užívať život, cestovať," hovorí Michalovčanka. Zamyslene spomenie, že netuší, čo robila obeť v tejto časti mesta. "Od miesta, kde bývala, je lokalita vzdialená zhruba dva kilometre, možno aj viac. Určite motívom ohavného činu museli byť peniaze. Ktovie, možno nejaký feťák potreboval prachy na dávku a ona mu padla do rany. Strašné. Keď som si pozrela videá, ktoré kolovali na sociálnej sieti, prišlo mi zle z toho, čo si musela pred smrťou vytrpieť. Nech si spytujú svedomie tí, čo bývajú okolo miesta vraždy, že nezakročili. Iste, bola silvestrovská noc, ale neverím, že nikto nepočul jej zúfalé volanie. Stačilo možno zakričať z okna a útočník by sa zľakol a ušiel. Je hrozné, že sme takí nevšímaví," rozplakala sa kamarátka nebohej.

V zime naľahko

Chýry, ktoré sa šíria medzi miestnymi, hovoria, že Erika sa potulovala niekoľko hodín pred útokom v centre Michaloviec a dokonca sedela na lavičke, kde si k nej mal prisadnúť muž v kapucni, ktorý neskôr útočil. Kamarátka nebohej to nevedela potvrdiť. "Počula som to aj ja, ale naozaj neviem, čo si mám o tom myslieť. Na to je tu polícia, aby to vyšetrila," povedala zronená žena.

Poznala vraha?

Mnohí z Michalovčanov, s ktorými sme hovorili, trvali na tom, že ženu v noci videli veľmi naľahko oblečenú a naboso obutú v centre mesta. "Podľa videa si k nej mal muž prisadnúť. Či to bola náhoda, alebo si ju vyhliadol už skôr, ťažko povedať. Je možné, že mu povedala niečo, čo ho uistilo, že má pri sebe peniaze. Ti, ktorí išli okolo nich, tvrdili, že ho odháňala od seba. Najprv nechcel odísť, ale potom sa pozbieral. Lenže keď ona vykročila smerom, kde neskôr došlo k vražde, sa zrazu za ňou objavil. Pani síce začala utekať, ale nemala pred ním šancu. Je zvláštne, že polícia ešte vraha nemá, lebo ulica je plná kamier," zauvažoval Miloš, ktorého sme zastavili spolu s priateľkou.