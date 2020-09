Podľa súdu neexistuje o vine Kočnera a Zsuzsovej dostatok dôkazov. Rozsudok senátu, ktorému predsedala Ružena Sabová a jej ďalšími členmi boli Ivan Matel a Rastislav Stieranka, šokoval mnohých. No najviac rodiny zavraždenej dvojice. “Skoro som omdlela pri vyhlasovaní rozsudku. Myslela som, že ma porazí,"rozhorčovala sa mama nebohej archeologičky Martiny Zlatica Kušnírová. Musela po pár minútach z pojednávacej siene odísť. "Rozplakala som sa, musela som odísť, lebo ešte chvíľu by som tam bola, tak tam prevrátim stôl. Ale musím sa držať kvôli Martinke a Jankovi, pretože ich počujem, ako by mi vraveli, že sa mám snažiť byť slušná a nemám sa znížiť na ich úroveň," dodala nahnevane Zlatica.

Trvalo niekoľko hodín, kým bola schopná vôbec o veci prehovoriť. Najviac ju však dorazila informácia, že o vine spomínaných dvoch obžalovaných bola presvedčená Sabová, ale ďalší dvaja sudcovia ju mali prehlasovať s tým, že trvali na nevine. "Tí dvaja mali pri vyhlasovaní verdiktu kamenné tváre. Žiadne emócie! Tvárili sa tak, ako keď Miroslav Marček s chladným výrazom rozprával o tom, ako ich zavraždil. Hlava mi ide z toho prasknúť!" zúrila nešťastná matka, ktorú vrahovia pripravili o jedinú dcéru a nedopriali jej tešiť sa z plánovanej svadby zaľúbenej dvojice. Názory tých dvoch členov senátu podľa nej vyvolávajú pochybnosti o ich nestrannosti.

Na snímke uprostred Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny Kušnírovej a vpravo jej právny zástupca Roman Kvasnica pred pojednávaním v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 3. septembra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

So znením rozsudku je nespokojná. Podľa nej, keby si sudcovia dali dokopy všetky dôkazy, hoci aj nepriame, dospeli by k inému záveru: "Celý priebeh od objednávky po vraždu sa dá vyskladať ako puzzle. Len treba chcieť. Ale kto nechce, hľadá dôvody a nie spôsoby. Toto hovorím na margo tých dvoch sudcov, ktorí nesúhlasili s vinou. Ja nevravím, že mali zohľadňovať tlak médií či ulice. Ale zomreli tu dvaja mladí nevinní ľudia."

Najviac ju hnevá to, že Janko a Martina svojim životom krutým spôsobom zaplatili za to, že konali dobro: "Janko to nerobil pre seba. Keď som na neho pre strach o nich kričala, že prečo nepíše o športe, tak mi odvetil, že to robí kvôli tomu, aby sa ľuďom na Slovensku žilo lepšie. A keď som mu na to odvetila, že či si myslí, že to niekto ocení, tak povedal, že to nerobí kvôli ocenenie, ale kvôli zlepšeniu života Slovákom. Tak teraz by som očakávala, že by ľudia boli ľuďmi a vrátili to Jankovi a Martinke."

Napriek všetkému dúfa, že Najvyšší súd tento verdikt zmení: " V niektorých prípadoch sudcovia Threemu uznávajú a v našom nie, podľa nich sú dôkazy z nej slabé. Kočner so Zsuzsovou boli natoľko prefíkaní, že nešli si pod kamery odovzdávať peniaze. Ani si písať, že čo idú robiť. Veď boli vypovedať experti na IT, zapojili expertov z Europolu a všetko zbytočne.”

Na snímke obžalovaný Marian K. prichádza na hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku 3. septembra 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

V prípade vraždy Kuciaka a Kušnírovej ten istý senát uznal za vinného Tomáša Szabóa a poslal ho na 25 rokov do väzenia. Szabó mal na miesto vraždy priviezť strelca Miroslava Marčeka, ktorý priznal svoju vinu a dohodol sa na 23-ročnom treste. To, že na vražde ako sprostredkovateľ participoval priznal aj Zoltán Andruskó, ktorý od začiatku vypodal o skutku a vyslúžil si 15-ročný trest.

To, že nastali nejaké rozpory v spomínanom senáte nasvedčovalo už to, keď pred mesiacom nečakane odložili vyhlásenie verdiktu s tým, že potrebujú pokračovať "v porade o pripravovanom rozsudku."Teraz sa ukázalo, že pravým dôvodom boli zrejme ich odlišné názory na prípad. Spis má 25-tisíc strán. Preto je z časového hľadiska takmer nemožné, aby ho mohli podrobne preštudovať aj dvaja členovia senátu, ktorí majú pridelené aj vlastné prípady. Pretože obžaloba bola podaná prokuratúrou pár dní pred koncom októbra 2019 a predsedníčka senátu Sabová o dva mesiace vytýčila prvé pojednávanie. Nemohli ho teda za ten krátky čas naštudovať všetci traja. V praxi sa to rieši tak, že spis podrobne študuje predseda senátu a o svojich zisteniach informuje kolegov v senáte.