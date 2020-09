Oslobodenie údajných objednávateľov vraždy novinára Jána Kuciaka (†27) a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (†27) podnikateľa Mariána Kočnera a jeho volavku Alenu Zsuzsovú pre nedostatok priamych dôkazov poriadne nahnevalo veľkú časť verejnosti.

No najviac rodičov zavraždených snúbencov. Po opadnutí najväčších emócií mama zavraždenej - Zlatica Kušnírová (54), vyslovila ostrú kritiku na adresu slovenských sudcov i policajného exprezidenta kritizujúceho vyšetrovateľa tejto kauzy Petra Juhásza.

Ten totiž po verdikte súdu uviedol, že Lučanský ako šéf polície urobil chybu, keď rozpustil tím Kuciak, ktorému Juhász šéfoval. A to spustilo reakciu Lučanského a na Juhásza povedal, že nezrelý a chýba mu odbornosť.

Toto však nemohlo zostať bez reakcie Kušnírovej, podľa ktorej má Juhász veľký podiel na vypátraní vrahov. “Keď je Lučanský chlap, tak by si mal priznať vinu. Ale keďže je nominat Smeru, od neho to neočakávam a nie som prekvapená. Všetci dobre vieme, prečo to takto dopadlo. Čo teraz ide útočiť na Juhásza? Chcú tam dosadiť iného? Veď by ho mali odbremeniť od všetkých prípadov, nechať ho, nech ďalej hľadá dôkazy keď zlyhala spravodlivosť a povoliť mu, nech si sám vyberie spolupracovníkov, medzi ktorými nebudú žiadni bödörovci,” uviedla.

Na snímke Zlatica Kušnírová (uprostred), matka zavraždenej Martiny Kušnírovej, pred hlavným pojednávaním v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Špecializovanom trestnom súde 3. septembra 2020 v Pezinku. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

Je presvedčená, že sudcovia niektoré dôkazy vôbec nebrali do úvahy. Napríklad Kočner Zsuzsovej cez Threemu v deň vraždy, keď o nej verejnosť ani rodičia netušili, napísal, že si robil prehľad tlače a nič zaujímavé nenašiel. Len politické témy. „Žvásty a na občana všetci j…ú. Občan môže aj skapať a nikoho to ne…e,“ napísal.

Nechápe, prečo súd neakceptoval nepriame dôkazy z Threemy. “Pri takýchto vybitých mafiánoch, akým je Kočner, nemôžu očakávať, že poslal objednávku v dopise poštou, na ktorý nalepil známku a predtým ju oblízal, aby zanechal na nej DNA. Ani to, že si pôjdu odovzdávať peniaze pod najväčšie svetlo aké je v Bratislave a najlepšia kamera. Veď ani ten najhlúpejší by nešiel s bubnom na zajace, aby každý o tom vedel,” zúrila Kušnírová.

Podľa nej si sudcovia z nepriamych dôkazov v šifrovanej komunikácii mohli vyskladať celý priebeh objednávky vraždy. “Raz Threemu súdy ako dôkaz uznávajú, inokedy nie,” krútila hlavou nahnevane.

Zlaticu drží pri živote iba jej vnučka Viky (5). Zdroj: Ingrid Timková

Kušnírová súhlasí so slovami analytika Michala Vašečku, podľa ktorého dlhodobo vieme, v akom stave je slovenské súdnictvo, dôvera k nemu je na veľmi nízkej úrovni, rozsudky sú chabo vyargumentované.

Uviedol, že naše súdy rozhodnujú nepružne, formalistiicky, legalisticky, hľadajú zákonnosť a nie nevyhnutne spravodlivosť: “Rozhodnutia v Spojených štátoch amerických či niektorých iných krajinách západnej Európy sú filozofické traktáty, ktoré píšu o tom, aký svet by mal byť. To tu nemáme. Mali by sme sa začať baviť o tom, kto na Slovensku súdi, o iintelektuálnych kvalitách sudcov. Aký priamy dôkaz sudcovia očakávali? Na objednávku, ktorá bude podpísaná, prípadne overená u notára? Takto svet nefunguje predsa! Ak hľadajú také slová, tak také nenájdu,” uviedol v emotívnom rozhovore pre reláciu vo verejnoprávnej televízii.

A ešte to zaklincoval tým, že sa u nás vybudovala predstava nedotknuteľnosti súdov a to, že sudcovia sú nezávislí ešte neznamená, že nemôžu byť kontrolovaní, kritizovaní a že nemôžeme mať pochybnosti o ich rozhodovaní.

Kušnírová vraví, že sa s jeho slovami plne stotožňuje. “Čo to je za systém? To, ako ja hlasujem ako obecná poslankyňa je zverejnené na verejných tabuliach. A musím si to obhájiť. Prečo by malo byť hlasovanie sudcov tajné? Nech si každý zodpovie za svoj názor a rozhodnutie.A každý sudca by mal prestúpiť pred kamery a nie skrývať sa, ale ukázať sa celému národu!”