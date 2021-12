Bol to justičný omyl? V kauze vraždy Tomáša (†16) dnes už 19-ročnou súd ani dokazovanie nedali odpoveď na množstvo otázok v prípade, ktorý otriasol v polovici máji 2019 celým Slovenskom. Tínedžerku ešte v ten deň zadržali, právoplatný rozsudok bol vynesený po dvoch rokoch. Otec Judity Miloš hneď po vyhlásení verditku vyšiel z pojednávacej miestnosti: "Neviem sa s tým zmieriť. Verili sme v spravodlivosť, zákonnosť, a nedostalo sa nám jej. Sú tam zásadné procesné pochybenia, sú tam dôkazy svedčiace jednoznačne v Juditin prospech a dokazujú jej nevinu."

Jednou z hodnoverne nevysvetlenou pochybnosťou sú nože, ktorými mal byť skutok spáchaný. V takýchto závažných skutkoch by mala byť samozrejmosťou podrobná a dôkladná prehliadka miesta činu. No bolo to tak aj v tomto prípade? Mnohé indície nasvedčujú tomu, že nie.

Ako prijala Judita rozsudok? Prečítajte si TU.

V Juditinej izbe, v zásuvke komody, našli policajti iba jeden nôž. Druhý, ktorý bol pod ručníkom, nenašli. Ten objavil Juditin otec, keď upratoval izbu, lebo mama gymnazistky sa od tragédie do bytu nevkročila. Všimol si kvapku na krvi na uteráku, zdvihol ho a uvidel nôž. Po jej zadržaní šiel za Juditou do cépezetky advokát s tým, že policajti našli v komode nôž. Ona mu povedala: "Ja som do izby odniesla dva nože! " Advokát tomu neprikladal význam, myslel si, že dievča je v šoku. "Neverili sme jej. No keď prišli policajti na obhliadku, tak som sa jedného pýtal, že ako sa dá nenájsť nôž. Povedal mi: Viete, ja som sa našich technikov pýtal a oni povedali, že dvihli sivý uterák a pod ním bol biely, čistý. Tak to položili naspať. Ja mu na to: Ten veľký 25 alebo 30 centimetrový nôž ste necítili? Jeho odpoveď bola: Asi nie," nechápavo krúti hlavou Miloš.

Lenže ešte zaujímavejšie na to je to, že nôž je z jednej strany krvavý a z druhej strany je čistý. Nie je na ňom žiaden otlačok prsta! A tie nože boli vložené rúčkou napred. "Niekto ich musel chytiť za čepeľ a tak ho vložiť. Otlačok prsta nie je na rúčke ani na čepeli. Do uteráku sa nič nevtlačilo, je čistý. Na uteráku nie je žiadna krv a ani vlákna uteráka nie sú otlačené v krvi. Zranená Judita, ktorá mala dorezané ruky, odniesla nože do izby, chcela zobrať uterák, aby zastavila krvácanie. Nevedela sa k nemu dostať, lebo tu bolo veľa vecí tak išla ku komode a vybrala červenú osušku. A nože nechala na zemi," opisuje otec odsúdenej.

Všetko toto konzultoval s dvomi dlhoročnými bývalými kriminalistami. Tí mu poskytli šokujúce vysvetlenie: "Tvrdia, že ich do toho šuflíka niekto vložil. A po Judite boli v byte už len policajti a nikto iný. Judita podľa zadokumentovaných stôp raz do izby vošla, vyšla z nej a už sa nevrátila." Aký silný argument podporuje ich presvedčenie? Čítajte v popise fotky v GALÉRII

Navyše, dokazovanie nepreukázalo, že tieto dva nože boli vražedné. Gro všetkých zaistených stôp sú Juditine, na jednom miesta sa našla zmiešaná krv. Tomáš mal prebodnutý žalúdok, pečeň, tenké a hrubé črevo. "Ani na jednom z nožov sa nenašli žiadne vnútrotelové tekutiny, žiadna stolica, natrávenina. Nič nie je na nožoch. Rozmerovo nesedia, vzorkami nesedia," zamýšľal sa Miloš.

Spomínané nože sú z drezu v kuchyni. Jeden tam bol raňajok a druhý ten, s ktorým krátko predtým krájala jablko, ktoré s Tomášom jedli, čo dokazuje fotka z mobilu. FOTOGRAFIE Z JUDITINHO MOBILU VYFOTENÉ KRÁTKO PRED SMRŤOU SI MÔŽETE POZRIEŤ V GALÉRII.

Keďže Judita krvácala z ruky, išla si ju umyť, do drezu, lebo nemohla telefonovať: "Zľakla sa, vzala ich a odniesla do izby. Tam ich položila na zem. Otvorila zásuvku. Chcela vybrať uterák, nedostala sa tam k nemu cez kopec vecí, tak vyšla von pred izbu, ke bola komoda. Na vrchu bola osuška a tam si zastavila krvácanie."

Podľa rodičov Judity bola verzia vyšetrovateľa postavená na účelovom znaleckom posudku: "Na nožoch, ktorých rozmery sú väčšie ako rany a na neprítomnosti tretej osoby zachytenej na kamere bola obhajobou nespochybniteľne vyvrátená, no nestačilo to.” Ostré slová Judtiných rodičov si prečítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

AKO JUDITU ZMENILO VÄZENIE? FOTO V GALÉRII >>>

Anketa Myslíte si, že sa naše súdy môžu pri vynesení viny niekedy aj mýliť? Áno 75% Nie 15% Každá pochybnosť má byť dôveryhodne vysvetlená 10% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Aká je Juditina verzia? Čítajte na ďalšej strane >>>