Erika volala o pomoc, jej krik sa ozýval celou ulicou. Videozáznamy odhalili, že krátko pred brutálnou vraždou v Michalovciach sa na mieste nachádzali dvaja svedkovia. Tí na chvíľu útočníka odohnali, no viac sa už nestarali a odišli do bočnej ulice. Krátko na to útočník Eriku dobehol a zavraždil.