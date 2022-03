Beštiálny čin ani po takmer troch rokoch nepozná vinníka! Úspešný boxerista Peter Kosar (†45) z Michaloviec zomrel po rane nožom priamo do srdca. Polícia krátko po skutku obvinila jeho manželku Zuzanu (47), ktorej hrozí doživotie. Včera sa mala znova postaviť pred súd, proces je pred koncom. Prekvapivo ju však justičná stráž nepriviedla. Údiv vzbudzuje aj rozhodnutie ústavného súdu o jej sťažnosti.

Láska prerástla v nenávisť a búrlivé manželstvo skončilo nešťastím. Vysoký a statný boxerista Peter zomrel, podľa obžaloby, rukou svojej manželky Zuzany Kosar Černákovej (47). Polícia a prokuratúra tvrdia, že ho v noci 28. júla 2019 bodla ostrým predmetom rovno do srdca vo chvíli, keď spal.

Z bytu, kde spoločne žili, odišla, zamkla ho a vzala kľúče. Pomoc si zrenený muž privolal sám, musel však najprv rozbiť sklenenú výplň dverí do spálne, pri ich prekročovaní si zranil vnútornú stranu stehna, našiel mobil a zatelefonoval záchranárom. Tí sa však k nemu mohli dostať až potom, ako im cestu prerazili hasiči, ktorí sa do bytu dostali cez okno. Medzitým ale vykrvácal a napriek rýchlemu transportu do nemocnice zomrel.

Zuzana sa cíti nevinná a cez svojho advokáta sa sťažovala na Ústavnom súde (ÚS) SR na porušenie svojich práv. Ten jej námietky týkajúce sa neprimerane dlhej väzby čiastočne uznal. No a keďže je košický okresný súd, ktorý sa zaoberá Zuzaninou obžalobou z vraždy, viazaný právnym názorom ÚS, bude ju musieť prepustiť na slobodu. Podľa predsedu senátu však pôjde o nahradenie väzby a bude mať primerané obmedzenie pohybu, kontrolu technickými prostriedkami a bude sa musieť pravidelne hlásiť u probačného a mediačného úradníka.

Lenže v utorok, kedy mal proces pokračovať ďalšími úkonmi a rozhodovať sa malo aj o jej sťažnosti, ju justičná stráž na súd nepredviedla. Pre zlý zdravotný stav nebola schopná výsluchu. Preto bude súd pokračovať až o mesiac a pol, kedy senát rozhodne aj o jej žiadosti o prepustení z väzby. "Keď ju pustia, ja budem mať strach. Aj môj vnuk Matejko, o ktorého sa starám a ktorého chce jeho matka Zuzana poslať do detského domova," prehlásila mama zavraždeného Jana Kosarová (71). Predbežným opatrením súdu bol chlapček po tragédii zverený do jej starostlivosti. V čase nešťastia bol iba 10-ročný Matej s babkou na návšteve u príbuzných v Čechách.

