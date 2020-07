Úspešný boxerista Peter Kosar (†45) z Michaloviec zomrel vlani koncom v júli po rane nožom priamo do srdca! Policajti tri dni na to obvinili z vraždy jeho manželku Zuzanu (44). Počas súdneho procesu vychádzajú na povrch šokujúce skutočnosti. Psychiater povedal, s čím sa mu nebohý pred smrťou zdôveril.

Ako na hojdačke! Zrejme tak vyzeral búrlivý vzťah medzi manželmi. Príbuzní Petra a jeho kamaráti tvrdia, že Zuzanu miloval a túžil po obnove ich komplikovaného manželstva. To im mali ničiť jej alkoholické excesy. Hoci sa Zuzana snaží súdu nahovoriť, že ona alkohol neužívala, výpovede svedčia proti nej.

O tom, že sa Peter sťažoval na to, že jeho manželka pije, porozprával aj jeho lekár, ku ktorému chodil kvôli depresiam, úzkostnej poruche, emočnej nestabilite, uzavretosti a výbuchom zlosti. “Pri prvom vyšetrení v 2017 uviedol, že sa mu zhoršili problémy so srdcom, má pocity strachu, úzkosti, Nebol zodpovedný pacient, odvtedy ma navštívil iba šesťkrát, naposledy v auguste 2018,”uviedol psychiater Marek Kudláč z Humenného pred senátom košického súdu. Peter sa mu priznal, že v minulosti užíval drogy, alkohol už 15 rokov nepil. Podľa neho sa Peter sťažoval aj na zlý spánok a búšenie srdca. Rok pred svojou smrťou sa lekárovi posťažoval opätovne, že jeho “zase viac popíja, lieči sa od alkoholu, nie je to s ňou jednoduché miestami.” Na predposlednom vyšetrení sa otvoril ešte viac: “Uviedol, že má nočné mory a bojí sa, že sa zobudí a jeho žena bude opitá, bál sa každej zmeny.”Dodal však, že na vyšetrenia Petra vozila manželka, zostávala však v aute: “K rodine a manželke mal pozitívny vzťah.”Zuzanim obhajca sa lekára opýtal na súvis jeho diagnózy s užívaním antidepresív aj liekov proti bolesti a so samovražednými sklonmi. No ten odvetil, že takéto sklony u neho nebadal.

K výpovedi psychiatra sa mohla vyjadriť obžalovaná. Uviedla, že Peter mal stále nejaké psychofarmaká, často mal zmeny nálad, bol agresívny, dezorientovaný. A opýtala sa, či z užívania liekov mohol mať rozšírené zreničky. “Mohol,” odpovedal lekár. Vtedy však vstúpila do pojednávačky matka nebohého Jana (70), ktorú nahnevala snaha nevesty robiť zo seba týranú ženu a navodzovať dojem, že jej syn užíval lieky s alkoholom a mohol mať z toho samovražedné chúťky. “Chcete zničiť aj mňa?,”vyhŕkla na Zuzaninu mamu Annu sediacu za jej chrbtom. Najviac ju to hnevá pretoto, že na minulom pojednávaní znalkyňa uviedla, že v Petrovom tele našli lieky na upokojenie, ktoré mu predpisoval lekár, ale žiadne drogy. Zato v Zuzaninom moči našli diazepam a stopy po omamných látkach.

Jane zveril michalovský súd do starostlivosti vnúčika Matejka (11), sirotu po Petrovi. Zuzane sa to nepáči. “Chce, aby šiel do domova. Druhá stará mama o neho nemá záujem. Po celý čas sa s ním nestretla, neposlala mu ani cent. Ba čo viac, odmietla mu vydať jeho hračky a osobné veci, ktoré mal v jej dome, kde predtým so svojimi rodičmi býval,” povedala nám nahnevane. Anna sa odmietla vyjadriť.

Súd pojednávanie odročil na september, chce vypočuť znalcov z odborov psychiatrie a psychológie.

V GALÉRII SI MÔŽETE POZRIEŤ FOTKY ZO SÚKROMNÉHO ARCHÍVU NEBOHÉHO BOXERISTU PETRA DOKUMENTUJÚCE JEHO VZŤAH K SYNOVI A RODINE.

Mohlo by vás zaujímať: