Vo februári košický okresný súd vymeral v kauze brutálnej vraždy boxeristu trest. Jeho manželku Zuzanu (47) poslal do basy na 20 rokov. Odvolala sa, cíti sa nevinná. V stredu mal o odvolaní pojednávať krajský súd. No ten verejné zasadnutie odročil. A za divných okolností.

Na súd Zuzana neprišla ani v stredu. Po vyvolaní veci zapisovateľka senátu oznámila prítomným na chodbe súdu, že vstúpiť do pojednávacej miestnosti môžu iba procesné strany. Vošiel teda prokurátor a poškodená - mama zavraždeného Jana (72). Prítomný nebol ani obhajca obžalovanej. Po pár minútach vyšli a s nimi aj zapisovateľka, ktorá oznámila, že pojednávanie bolo odročené. S otázkami sme kontaktovali vedenie súdu, do uzávierky nereagovali.

Na otázku, prečo nebolo umožnené verejnosti vstúpiť, uviedla, že ju tak inštruoval senát. “Zuzanin obhajca je na dovolenke, súdu to oznámil iba včera popoludní, pritom o termíne pojednávania musel vedieť mesiac vopred. Nestihli mi vraj ani zavolať, aby som necestovala,” krútila hlavou poškodená Jana, ktorá chodí pomocou paličky. Napriek tomu pani v pokročilom veku a so zdravotnými problémami nevynechala ani jedno z pojednávaní. A to sa ešte stará o polosirotu, vnuka Matejka (14), ktorého získala do svojej starostlivosti napriek tomu, že Zuzana bola proti a chcela, aby skončil v detskom domove. “Dlhé mesiace som preto na neho nedostávala žiadne peniaze a žili sme iba z môjho dôchodku. A teraz, kým neskončí súd právoplatným rozsudkom, nemôžem zas žiadať o odškodné,” posťažovala sa mama nebohého.

Čo sa stalo v osudnú noc?

Tragédia, ktorá šokovala obyvateľov mesta, sa stala v lete pred štyrmi rokmi. Po rane nožom priamo do srdca zomrel úspešný boxerista Peter Kosár (†45). Polícia krátko po skutku obvinila jeho manželku Zuzanu (47). Podľa obžaloby bodla svojho muža v spánku kuchynským nožom pol hodinu po polnoci a zamkla ho v spálni prenajatého bytu, kam sa za ním prisťahovala. Po skutku odišla, a zamkla aj bezpečnostné dvere bytu zvonka.

Športovec Peter si privolal pomoc sám, no najprv musel rozbiť sklenenú výplň dverí, na trčiacich úlomkoch si dorezal slabiny. Záchranári sa k nemu nevedeli dostať pre uzamknuté vchodové dvere. V šoku si vytiahol z rany nôž, masívne krvácal, záchranárka mu radila priložiť si na ranu uterák. Počas telefonátu prezradil, kto ho bodol.

Hasiči sa k nemu dostali cez okno. Lenže sekundy ubiehali a Peter upadal do bezvedomia. Zomrel o tri hodiny neskôr v nemocnici na šok z vykrvácania. Zuzanu našli nadránom policajti na cintoríne na hrobe svojho otca, približne 400 metrov od miesta činu. V čase nešťastia bol ich synček s Petrovou mamou v Čechách.

V procese vypovedali znalci. Podľa psychiatra Svetozára Drobu a psychologičky Dagmar Dočolomanskej má Zuzana poruchu osobnosti a bola závislá na drogách. Pri jej hodnotení žiadne pozitívum nenašli, podľa nich v osudnú noc bola pod vplyvom alkoholu, liekov a drog. Hodnotili ju ako rigidnú osobnosť, ktorá nevie správne reagovať, je vzťahovačná, egocentrická, teatrálna, má slabšiu empatiu, je sebastredná, v kontakte s ošetrujúcim personálom väzenskej nemocnice sa prejavovala so zvýšenou impultizitou.

Podľa prokurátora existuje viacero dôkazov o Zuzaninej vine. Jej obhajca žiadal oslobodenie. Ona pri svojej obhajobe začala tým, že nechápe, ako pracujú súdy a prečo sedí na lavici obžalovaných a je súdená za niečo, čo neurobila. No gro jej reči tvoril opis vzťahu s manželom a menovaním jeho negatívnych vlastností.

