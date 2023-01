Už ho majú! Útočníka sa podarilo chytiť vďaka špičkovej práci svojho kolegu, vyšetrovateľa na mieste činu Jána Zaloma! Obyvatelia východoslovenského mesta sa tak už nemusia báť. Muž, voči ktorému ešte zatiaľ nebolo vznesené obvinenie má pochádzať z miestnej osady. Zadržali ho dnes (v utorok 3.1. ) vo vlaku smerujúcom do Česka.

Zadržanie pachateľa potvrdila už aj polícia:

"V súvislosti s prípadom obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorému došlo dňa 01.01.2023 v Michalovciach, a o ktorom sme verejnosť prostredníctvom médií informovali, môžeme potvrdiť, že dnes v skorých ranných hodinách polícia zadržala osobu podozrivú z tohto skutku," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Dodala, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, vykonávané ďalšie potrebné procesné úkony, nateraz bližšie informácie nie je možné poskytnúť. "Urobíme tak hneď, keď to procesná situácia dovolí," povedala na záver.

Správu aktualizujeme

Erika, ktorá v minulosti pracovala v miestnej nemocnici na urgentnom príjme, sa rozhodla pred zhruba polrokom odísť. "Zamilovala sa do Talianska, naučila sa ich jazyk, zamierila preto tam. Často s ňou cestoval jej otec Štefan. Mama Eva a brat Štefan ml. pomenej," povedala nám kamarátka nebohej. Práve otec sa vybral v nedeľu hľadať dcéru, keď neprišla ako boli pôvodne dohodnutí.

Domácich hnevá nevšímavosť

Dodala, že Erika bola bezdetná, ale mala priateľa, s ktorým pracovala v zahraničí. Párik prišiel domov len na skok, po sviatkoch sa mali zaľúbenci vrátiť. "Bola atraktívna, o mužov nemala núdzu, ale nechcela sa viazať, chcela si užívať život a cestovať," hovorí Michalovčanka. Zamyslene spomenie, že netuší, čo robila v tejto časti mesta. "Od sídliska Stráňany, kde bývala jej rodina, je lokalita kde ju našli mŕtvu vzdialená zhruba dva kilometre, možno aj viac. To, že tak skoro ráno išla vybrať peniaze z bankomatu je pre mňa nepochopiteľné." (Na zázname z kamier je žena zachytená s neznámym mužom ako kráčajú do bočnej ulice. Pôvodne pokojná chôdza sa však v momente zmenila na boj o život - pozn.red.). Kamarátka nebohej je presvedčená, že motívom ohavného činu boli peniaze. "Ktovie, možno nejaký feťák potreboval prachy na dávku a ona mu padla do rany. Strašné. Keď som si pozrela videá, ktoré kolovali na sociálnej sieti, prišlo mi zle z toho, čo si musela pred smrťou vytrpieť. Nech si spytujú svedomie tí, čo bývajú okolo miesta vraždy, že nezakročili. Iste, bola silvestrovská noc, ale neverím, že nikto nepočul jej zúfalé volanie. Stačilo možno zakričať z okna a útočník by sa zľakol a ušiel. Je hrozné, že sme takí nevšímaví," rozplakala sa kamarátka nebohej.

V zime naľahko

Chýry, ktoré sa šíria medzi miestnymi, hovoria, že odišla z bytu kde trávila silvestrovskú noc nepozorovane. Jej partner o tom ani netušil. Erika sa údajne potulovala niekoľko hodín pred útokom v centre Michaloviec a dokonca sedela na lavičke, kde si k nej mal prisadnúť muž v kapucni, ktorý neskôr útočil. Kamarátka nebohej to nevedela potvrdiť. "Počula som to aj ja, ale naozaj neviem, čo si mám o tom myslieť. Na to je tu polícia, aby to vyšetrila," povedala zronená žena.

Poznala vraha?

Mnohí z Michalovčanov, s ktorými sme hovorili, trvali na tom, že ženu v noci videli pomerne naľahko oblečenú v svetlomodrej tenšej vetrovke a tmavých rifliach v centre mesta. "Podľa videa si k nej mal muž prisadnúť. Či to bola náhoda, alebo si ju vyhliadol už skôr, ťažko povedať. Je možné, že mu povedala niečo, čo ho uistilo, že má pri sebe peniaze. Ti, ktorí išli okolo nich, tvrdili, že ho odháňala od seba. Najprv nechcel odísť, ale potom sa pozbieral. Lenže keď ona vykročila smerom, kde neskôr došlo k vražde, sa zrazu objavil. Pani síce začala utekať, ale nemala pred ním šancu. Je zvláštne, že polícia ešte vraha nemá, lebo ulica je plná kamier," zauvažoval Miloš, ktorého sme zastavili spolu s priateľkou.