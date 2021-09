O šokujúcom prípade informoval portál tvnoviny.sk. Útok na tínedžerku sa stal pred 21.00 hodinou na Električnej ulici. Transexuál údajne vybehol z kríkov a dievča trikrát bodol zo zadu do chrbta.

"Čepeľ len tesne minula pľúca a srdce, zlomila sa a ostala zapichnutá v tele dievčaťa. To sa ešte s vypätím posledných síl snažilo pred útočníkom utiecť," píšu tvnoviny.sk.

Dievča absolvovalo náročnú operáciu

Dievča muselo byť prevezené do nemocnice, kde absolvovalo náročnú operáciu. Jej zranenia sú vážne, no je mimo ohrozenia života. Polícia informáciu potvrdila, detaily však neprezradila. „Pre prebiehajúce vyšetrovanie nebudeme zatiaľ poskytovať žiadne informácie,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Danka Adámiková.

Incidentu mal predchádzať iný

"Incidentu mal predchádzať iný, ktorý sa odohral v neďalekom obchodnom centre. Muž, ktorý je podozrivý z toho, že zaútočil na nevinné dievča, mali v hľadáčiku muži zákona. Krátko pred útokom na neho padlo podozrenie, že v trenčianskom obchodnom centre ukradol mobilný telefón. Z obchodného centra šiel smerom do mesta, kde na Električnej ulici natrafil na mladé dievča," píše portál terajsok.sk.

Dráma kvôli mikine?

„Mal čiernu parochňu, minisukňu, bol prezlečený za ženu. Ešte som sa pozeral, aká pekná baba, až kým neprišiel bližšie a videl som, že je to muž,“ povedal svedok z obchodného centra. Údajne sa celá dráma odohrala kvôli mikine, ktorú mu dievča odmietlo dať, čo vyústilo do konfliktu a muž ju začal bodať do chrbta.

Šokujúce priznanie muža

Polícia krátko po incidente páchateľa zadržala. Muž mal potvrdiť verziu o mikine, ale rovnako mal vypovedať, že mladá žena mu pripomenula dievča, ktoré podľa vlastných slov pred 3 - 4 rokmi zavraždil.

Páchateľ otrasného skutku podľa informácií portálu terajsok.sk, pochádza a aj žije na Morave. Do Trenčína chodí zvyčajne cez víkendy.

Prečítajte si tiež: