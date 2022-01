Informovala o tom Zelená vlna RTVS. "V oboch smeroch sa tvoria dlhé nehybné kolóny, preto odporúčame úplne sa vyhnúť tomuto úseku,"napísala Zelená vlna.

Upozornila tiež vodičov, aby nezabúdali vytvoriť uličku pre záchranné zložky. Nehoda sa stala vo štvrtok aj na výjazde z bratislavskej Záhorskej Bystrice smerom do Lamača. "Došlo k zrážke auta so srnkou, cestu už neblokujú. Vodiči prejdú s krátkym zdržaním," uviedla Zelená vlna.

Policajti nehodu dokumentujú

Bratislavskí dopravní policajti aktuálne dokumentujú dopravnú nehodu. Podľa doterajších informácií pri prechádzaní vozidla BMW nadjazdom na Zámockej ulici v smere na Staromestskú ulicu, neprispôsobil vodič svoju jazdu stavu a povahe vozovky ako ani svojim schopnostiam a vozidlo dostalo šmyk.

Následne narazilo do vozidla Škoda City Go od ktorého bolo odrazené do vozidla Toyota CHR ktoré išlo v protismernej časti vozovky. Do vozidla Toyota následne zozadu narazilo vozidlo Volkswagen Golf.

Pri nehode utrpeli štyri osoby zranenia

Pri nehode utrpeli celkovo štyri osoby zranenia. Vodič vozidla BMW bol na mieste podrobený vykonaniu dychovej skúšky, tá skončila s pozitívnym výsledkom.

Vodič bol obmedzený na osobnej slobode a eskortovaný za účelom vykonania ďalších úkonov na policajné oddelenie. Škoda ktorá bola pri nehode spôsobená bola vyčíslená na cca. 30.000 eur. Presné príčiny ako aj okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.