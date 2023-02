Tragická dopravná nehoda, ku ktorej došlo v piatok predpoludním na Gorkého ulici a zahynuli pri nej traja ľudia, rozvírila pokojné vody mesta Košice. Vodiča v nedeľu síce poslal sudca do väzby, ale verejnosť to neupokojilo. Dôvodom je, že sa čoraz častejšie hovorí o tom, že majiteľ realitky Ivan M. (43) išiel tak rýchlo preto, že dostal za volantom epileptický záchvat. Ti, ktorí po zastavení auta videli vodiča, tejto verzii neveria.

Svedkovia nehody mali počuť jedno z vysvetlení, že vodič dostal epileptický záchvat a ten ovplyvnil rýchlosť jeho jazdy. S touto verziou má údajne pracovať aj polícia, ktorá však oficiálne potvrdila jediné, že vodič výrazne prekročil povolenú rýchlosť!

Videá, ktoré sa objavili na sociálnej sieti, zachytili vodiča, ktorý tesne po nehode bol bledý a trochu vrávoral. Okolostojaci ho upozorňovali, aby ostal sedieť v aute. Neskôr vstal, zbežne si obzrel vozidlo, pozrel niečo v kufri a potom telefonoval. Podľa nich sa tak nespráva človek, ktorý prekonal epileptický záchvat.

O vzatí do väzby rozhodol v nedeľu sudca okresného súdu. „Stotožnil sa s návrhom prokurátora a rozhodol tak z obavy, aby obvinený nepokračoval v trestnej činnosti," informovala hovorkyňa krajskej prokuratúry Jarmila Janová. Obvinený podal sťažnosť a prípad bude riešiť krajský súd. Obvinený pri odchode zo súdu vôbec nereagoval na otázky novinárov.

Právnym zástupcom vodiča je advokát Sergej Romža. Podľa neho klient veľmi ľutuje, čo sa stalo, a je rozhodnutý napísať pozostalým listy s ospravedlnením za to, čo spôsobil. Aj právny zástupca hovoril o epilepsii. „Môj klient mal tesne pred nehodou záchvat a na priebeh nehody si vôbec nepamätá. Na epilepsiu berie lieky a dva týždne pred nehodou bol na kontrole u špecialistu," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Jeho klient bol vzatý do väzby, v zdôvodnení odznelo, že mal štyri roky staré dva záznamy o prekročení rýchlosti o 20 km/h, aj preto podali sťažnosť. Advokát zdôraznil, že obvinený prijal trest s pokorou, je mu ľúto následkov jeho jazdy.

Podľa našich zistení je Ivan M. generálny manažér známej realitnej kancelárie, je ženatý a s manželkou majú deväťročné dvojčatá.

Advokát spomenul, že jeden zo svedkov si všimol, ako sa BMW pohlo od križovatky pri národnej banke, z ničoho nič začalo zrýchľovať a v miernej pravotočivej zákrute prešlo do protismeru, kde v jazde pokračovalo. „Nešlo o predbiehanie, lebo pred sebou nemal môj klient žiadne iné vozidlo. Stále zrýchľovalo a pokračovalo až do kolízie s iným autom," dodal Sergej Romža.