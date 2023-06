Ten pred pol jedenástou ohlásil na 112 nález v jazere - dve telá plávajúce nad hladinou hlavou dolu. Podľa našich informácií ide o 38-ročnú Angeliku s dcérkou Amandou, ktoré sa mali k jazeru vybrať ešte v utorok a celú noc sa nevrátili domov. "Keď som sa v stredu dopočul, že sa nevrátili ani v noci, nejak som usúdil, čo sa asi mohlo stať a okolo 10. hod. som sa vybral k rybníku. Na hrádzi, asi 50 - 70 metrov ďalej, som niečo uvidel na vode. Myslel som, že tam pláva drevo, ale potom som zazrel vlasy a topánky a šaty na brehu," zveril sa nám starosta Alexander Hubač. Na miesto hneď smerovali záchranné zložky a obhliadajúci lekár. Ten podľa dostupných informácií cudzie zavinenie vylúčil.

Mamička s malou dcérkou pochádzali z obce a domáci ich dobre poznali. “Videl som ich ešte deň predtým ako okolo 12. hodiny odišli aj so psom von z obce. Lenže vtedy som nepredpokladal, že išli k rybníku. Keď mi na druhý deň známi povedali, že sa vrátil len pes a bol celý mokrý, vedel som, čo sa asi stalo,” poznamenáva smutne s tým, že je to obrovská tragédia nielen pre rodinu, ale aj pre celú obec. “Boli to slušní ľudia. Angelika mala tri deti, jeden má 17, druhá mala 10 a najmladšia má iba cez tri roky. Nie tak dávno u nás nastúpila na obecné práce. Tragédie ich neobchádzajú - asi pred rokom jej zomrela mamička a táto Angelika aj s deťmi s ňou žila v jednej domácnosti,” ozrejmuje s tým, že žiadnu podobnú udalosť v obci ešte nemali.