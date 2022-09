Tragická udalosť zo 14. marca tohto roku má niekoľko obetí. Okrem zastreleného Filipa sú obeťami aj jeho iba ročná dcérka Violka, jeho priateľka Nikola a mama Darina. Ale zle je na tom aj útočník Martin Turčan, ktorý skončil v ústavnej psychiatrickej liečbe. Poznačení na celý život sú aj jeho rodičia, najmä jeho mama - primátorka Prešova Andrea Turčanová, na ktorú sa po skutku zniesla vlna neoprávnenej kritiky. Veď nikto z rodičov za svojich dospelých detí nemôže.

Polícia teraz musí zistiť, kto má hlavný podiel viny na skutku. Martin sa v minulosti liečil pre psychické problémy a napriek tomu ho nechali pracovať ďalej a neodobrali mu zbraň. Na jeho problémové správanie vraj jeho kolegovia upozorňovali svojich šéfov. Navyše, nebohý policajt v osudný deň štyrikrát telefonicky žiadal nadriadeného, aby Martina slúžiaceho zo služobnou zbraňou stiahol zo služby. Dvojica totiž mala slúžila ako hliadka železničnej polície od pondelkového rána od 7:30 do 19:30 h. No a hodinu a pol pred koncom služby prišiel Filip o svoj život.

V osudný večer okolo šiestej boli, podľa výpovede Turčana, na oddelení železničnej polície sami. Budova je na Masarykovej ulici, za objektom bývalej železničnej stanice. "Pri budove som polámal a následne spálil svoj mobil pri jamách na opravu vlakov," vravel vyšetrovateľovi po tom, ako ho zadržali pri jeho zadržaní na úteku pri Bešeňovej na strednom Slovensku.

Dodal, že okolo šiestej večer sa bol prejsť okolo budovy oddelenia. "Turek ostal stáť pred oddelením a niečo ťukal do svojho mobilu. Keď som sa po pol hodine vrátil z prechádzky, zdá sa mi, že tam Turek stál pri autách na parkovisku, bol taký čudný, ruku držal na opasku," opisoval svoju verziu príbehu Turčan. Tvrdil, že nevie, čo sa presne udialo, keď došlo k prestrelke. "Strieľal on aj ja, neviem koľkokrát kto. Ja som stál od neho viac ako 5 metrov," povedal s tým, že po streľbe má výpadok pamäte. Vie však, že nastúpil do služobného golfu: "Potom si už nič nepamätám." Lenže dôkazy z miesta činu naznačujú, že Turčan konal nemilosrdne. A vieme, kde sa streľba strhla.