Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo zastihnúť otca zosnulého 32-ročného strelca z Dúbravky. To, že by jeho syn bol do niečoho "zamontovaný", odmietol. "Stalo sa to čo sa stalo, policajti to vyšetrujú, hoci je jasné, kto bol páchateľ," prezradil našim redaktorom.

Celé jeho vyjadrenie si pozrite vo VIDEU:

Pri nočnom incidente v Dúbravke boli zranení štyria ľudia. Najskôr sa sídliskom ozval veľký výbuch, ktorý podľa svedkov vybil okná. Následne útočník († 32) spustil streľbu na ľudí, ktorí sa nachádzali na ulici. Zasiahnuť ich mal do rúk a do nohy, všetci boli prevezení do nemocnice. Keď na miesto dorazila polícia, muž vybehol z bytu a pokúsil sa policajtov napadnúť nožom. Tí ho však streľbou zo služobnej zbrane na mieste usmrtili.

