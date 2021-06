"Počas štyroch rokov sme na celom Slovensku rozdali takmer 100 000 letákov a samozrejme pokračujeme ďalej. Preto ak máte v aute detskú autosedačku, nebuďte prekvapení, je veľmi pravdepodobné, že si už čoskoro nájdete za stieračom letáčik Nezabudni na mňa v aute." tvrdí polícia.

Je to názov kampane, ktorej cieľom je upozorniť na nebezpečenstvo ponechania dieťaťa v rozhorúčenom aute. Tento rok v rámci kampane pripravila polícia rozhovor so špičkovým forenzným psychológom PhDr. Martinom Gronským PhD. o tom, ako sa nenechať stiahnuť do stereotypu dňa, ale naopak, sústrediť sa na to najdôležitejšie, že je životu nebezpečné nechať v rozhorúčenom aute dieťa a aké to môže mať následky na psychike príbuzných.

„Zabudnúť dieťa v aute je ako zabudnúť na seba. Je indikátorom toho, že sme vlastne mimo reality, pohltení každodennými povinnosťami a starosťami. Doba, ktorú žijeme je zložitá, vyžaduje najmä koncentráciu na seba samého. Dieťa žije v intimite svojich rodičov, ktorých považuje za múdre a autority a bezhranične im dôveruje. Dieťa cíti, keď má autorita toho priveľa, nebude im chcieť pridávať, a tak zostane tichučko trpieť,“ vysvetľuje psychológ. Rozhovory zverejníme postupne na facebooku Polícia SR.

Policajti po celom Slovensku ich budú rozdávať najmä na parkoviskách nákupných centier, kúpalísk, nemocníc, jednoducho všade tam, kde je možné stretnúť rodičov s deťmi.

"Rodičom odporúčame, aby letáčik od polície umiestnili na viditeľné miesto v aute, aby pri opúšťaní vozidla mali na očiach, že nemajú dieťa nechať samé v aute. Ak rodičov zastihneme pri aute, spolu s letáčikom dostanú aj krátku prednášku o rizikách ponechania dieťaťa či psíka v rozpálenom aute."

Polícia verí, že takouto jednoduchou formou kampane, neustálym pripomínaním, prispejeme k bezpečnosti tých najmenších. Chce odkázať všetkým rodičom, aby nikdy nenechávali svoje dieťa v aute. Stonásobne to platí pre aktuálne mesiace, keď aj tri minúty v zatvorenom aute môžu byť pre dieťa kritické a teplota sa môže vyšplhať aj nad 50 stupňov Celzia.