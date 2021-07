Dömötör je spolu s Petrom Petrovom a Matejom Zemanom obvinený zo zločinu marenia spravodlivosti, zločinu krivej výpovede a krivej prísahy. Ich skutky sa majú týkať káuz Očistec, Judáš, Mýtnik a iných. ÚIS sa však podarilo zadržať iba Dömötöra. „Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava dňa 21. júla 2021 vo večerných hodinách podal na obv. Cs. D. návrh na jeho vzatie do väzby útekovej, kolúznej a preventívnej,“ potvrdil pre TV Markíza šéf Krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislav Remeta.

Na neverejné zasadnutie priviezla Dömötöra tesne pred jeho začatím eskorta. Obvinený si chránil tvár pred objektívmi novinárov, no prezradil, že bol navádzaný na krivú výpoveď: „Bol som ovplyvňovaný. Dozviete sa, kto to bol. Policajti to neboli.“ Na otázku, či ho ovplyvňovali kamaráti z mafiánskej skupiny takáčovcov, odpovedal jedným slovom: „Uvidíte.“

Neverejné zasadnutie sa začalo o 14.30.