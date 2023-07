Na miesto boli vyslané všetky záchranné zložky. Lokalitu kde došlo k nehode polícia uzavrela. "Podľa doterajších informácií v smere do centra mesta v blízkosti Mickiewicsovej ulice, došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k zrážke električky Mestskej hromadnej dopravy a osobného vozidla zn. Tesla. V dôsledku nehody utrpela vodička auta zranenie, s ktorým bola prevezená do jednej z nemocníc," uviedol Plus JEDEN DEŇ bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Hovorca spresnil, že prítomnosť alkoholu v dychu vodiča električky ako aj vodičky osobného vozidla bola vykonanou dychovou skúškou vylúčená. "V dôsledku nehody dopravní policajti usmerňovali premávku pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy v tomto úseku. V súčasnosti je premávka v tomto úseku prejazdná bez komplikácii," dodal Szeiff.

Bližšie okolnosti, ako aj presná príčina zrážky sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.

