Svätý Mikuláš namiesto pokoja pokoja a darov priniesol do popradskej časti Matejovce nervozitu a krik! Malé deti musel jeho zbesilý vreskot šokovať. Zaskočení zostali aj ich rodičia, ktorí priviedli svoje ratolesti na podujatie v očakávaní prežitia milých a príjemných chvíľ. No stal sa opak!

Takéto tu ešte nebolo! Mikuláš vrieskajúci na deti. Sociálnymi sieťami sa šíri šokujúce video z mikulášskej akcie zorganizovanej pre deti. Tento rok sa v Poprade nekonala tradičná mikulášska akcia na námestí v centre mesta. Ale Mikuláš obchádzal mestské časti. "No minimálne v Matejovciach to nezvládol," píšu na jednej zo stránok venovanej mestu Poprad na sociálnej sieti.

V priloženom videu vidieť a počuť, ako muž v úlohe Svätého Mikuláša kričí na deti a ich rodičov. A z úst mu vychádzajú aj nevhodné poznámky na adresu miestnej komunity. „Všetci tí, čo sú v prvom rade, nedostanú od Mikuláša absolútne nič. Ale absolútne nič. Lebo Mikuláš nosí darčeky a dáva sladkosti len tým, ktorí sú dobrí a ktorí počúvajú, a nie tým, ktorí vrieskajú a nevedia sa správať,“ vrieskal ochotnícky herec z divadla Ozvena Rudolf Kubus prezlečený za Mikuláša. Takto emotívne reagoval na správanie miestnych detí, ktoré sa hlučne dožadovali sladkostí.

Lenže svoj hnev stupňoval. Mikulášskou palicou buchol o zem na pódiu a skríkol „čiten", čo po rómsky znamená ticho. A pokračoval: "Nedostanete nič. Ani lízanku. Nič vám nedám. To vám garantujem ja ako Mikuláš. Buď sa budete správať ako normálne deti. Kto vás vychovával?"

A svoje rozhorčenie sa rozhodol dávať najavo ešte dôraznejšie: „Nehanbia sa vaši rodičia za vás? Ako sa to správate? Čo to má znamenať? Chodím po celom meste, a s tým som sa nestretol, že by boli takéto bláznivé deti. A ja mám deti strašne rád. Preto som tu. Ale takto sa správať, to je hanba. Ale nie hanba tým deťom, ale rodičom, že toto tu dokážu a dovolia."

No chrliť síru neprestával ani po týchto slovách a odhodlal sa aj urážať: „Kde sú rodičia, že toto robia vaše deti? Ukážte sa, Cigáni, kde ste? Ale už aj! Ako môžu toto vaše deti vystrájať?“

Cyklus putujúceho Mikuláša s čertom a anjelom pripravilo pre deti mesto Poprad. Čakáme na vyjadrenie kompetentných k tejto nepríjemnej situácii. Kubus sa pre denník Korzár vyjadril takto: „Priebeh nebudem komentovať, lebo detičky a rodičia si urobili vlastný názor. Za mňa bolo všetko nádherne zorganizované a nesmierne sme sa s anjelom a čertíkom s deťmi zabávali a tešili." Nahnevalo ho to, že niektoré rómske deti dokázali z vrecka, v ktorom mal darčeky, uchmatnúť cukrovinky.

Popradskí policajti dostali podnet a predmetné oznámenie preverujú.