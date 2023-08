V utorok (15.8.) sa trebišovská osada premenila na bojisko! Desiatky osadníkov hádzali kamene i útočili palicami na jednu z rodín. „Báli sa vyjsť z bytu, kričali po nich, rozbíjali okná, aj do bytu sa nakoniec dostali a všetko im rozbíjali palicami,“ opisuje pre Plus JEDEN DEŇ jeden z miestnych obyvateľov. Informácie potvrdila aj policajná hovorkyňa z Košíc: „Policajné hliadky boli vyslané do miestnej osady v meste Trebišov, kde sa po incidente medzi miestnymi obyvateľmi situácia vyhrotila a vyústila do poškodzovania obydlí, až do ich vzájomných fyzických útokov, počas ktorých dve osoby podľa predbežnej lekárskej správy utrpeli zranenia,“ odpovedala Jana Mésarová pre Plus JEDEN DEŇ.

FOTO ZNIČENÉHO BYTU >TU<

Zatiaľ čo jedna z napadnutých osôb utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia sedem dní, druhá sa bude liečiť viac ako dva týždne. Za celým konfliktom majú byť údajne peniaze. „Rómovia sa boja o svoj život. Nebohý otec dvadsať rokov splácal dlh "úžerákom", no zomrel. A my, ako deti, sme ten zdedili a platíme "úžerákom" už šesť rokov a nie je ten dlh vyplatený?“ napísal na sociálnej sieti Norbert, ktorý uverejnil aj videá a fotky, ako osadníci ničili všetko, čo im prišlo pod ruky.

Polícia potvrdila, že na mieste zadržala celkovo päť podozrivých osôb. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove začal trestné stíhanie pre prečin porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví (spáchaných formou spolupáchateľstva) a pre prečin výtržníctva,“ dodáva Mésarová.

V domácnosti, ktorá sa stala terčom útokov, má bývať matka so siedmimi deťmi

Na zverejnených videách vidieť, ako okrem rozbitých okien je na kuchynskej linke i po zemi kopa rozbitého riadu.

SPÚŠŤ V KUCHYNI PO VYČÍŇANÍ RÓMOV V TREBIŠOVE SI POZRITE >TU<

Miestny obyvateľ nám povedal, že o úžerníctve nič nevie. „Prvýkrát to počujem, pochybujem, že to bol dôvod. Skôr mali nejaké nepodstatné problémy, ktoré vedia nafúknuť do obludných rozmerov. Polícia tam zasahuje nonstop. Bývam na ulici, ktorá vedie k osade, takže vidím, ako často tam chodia,“ vraví.

V tomto konkrétnom prípade z utorka má pred sebou polícia poriadny kus práce. Bude potrebné vyhodnotiť, kto a akou mierou sa podieľal na spáchaných trestných činoch.