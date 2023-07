Na základe doteraz zisteného, krátko pred 13:00 hod. bol pomocou záchranného člna pri miestnom bare v časti trávnatého porastu vytiahnutý z vody muž bez známok života. Na brehu záchranári začali vykonávať resuscitáciu na neodkladnú záchranu života a zdravia. Následne bol muž v kritickom stave prevezený posádkou RZP do nemocnice.

Bohužiaľ z nemocnice prišla smutná správa, že 37 ročný muž svoj boj o život prehral. Polícia v súvislosti s touto udalosťou vedie trestné stíhanie vo veci prečinu Usmrtenie. Okolnosti a príčiny tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.

Ďalšie nešťastie sa stalo o deň neskôr v nedeľu. Do jazera sa išli kúpať rodičia s dcérou. Otec do vody skočil rybičku a zrejme skok namieril do plytkej vody. Udrel si hlavu a zostal vo vode nehybne ležať. Podľa informácii tvnoviny.sk mal začal kričať, že sa nedokáže hýbať. Prišiel poňho vrtuľník a odviezol ho do nitrianskej nemocnice. Muž údajne ochrnul.

Prečítajte si tiež: