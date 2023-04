VEĽKÝ úlovok českej polície! V spolupráci so slovenskou zatkla 22 ľudí! NEUVERÍTE, kvôli čomu

Česká polícia obvinila 22 ľudí, ktorí podľa nej prevážali nelegálnych migrantov cez Maďarsko, Slovensko a Česko do Nemecka, prípadne ďalších krajín EÚ. Šesť ľudí skončilo vo väzbe. Všetkým obvineným hrozí väzenie od dvoch do ôsmich rokov. V utorok to uviedla Polícia ČR (PČR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.