Mária Holubová rod. Bendíková (po druhom manželovi sa volá ináč, ale chcela, aby sme jej priezvisko napísali v tejto podobe – pozn. red. ) sa nedávno ozvala do redakcie Plus JEDEN DEŇ. Vdova po údajnom bossovi košického podsvetia Róbertovi Holubovi a hlave zločineckej skupiny Holubovcov exkluzívne prehovorila pre Plus JEDEN DEŇ o minulosti, i tom, ako žije teraz.

Rodáčka z Prešova (51) sa tri roky po vražde muža rozhodla, kvôli bezpečnosti svojej i syna Fabia, ktorý mal v tom čase 10 rokov, odísť v roku 2000 do Nemecka. Krátko nato ju nasledovala jej sestra s dvomi deťmi a rodičia. „Bála som sa, keďže neustále som čelila vyhrážkam kvôli majetku, ktorý chceli dostať istí ľudia dostať. Vedela som, že pokiaľ nebudem súhlasiť, neprestanú s tým a obzvlášť preto, že za všetkým stál Mikuláš Černák, ktorý dal zlikvidovať môjho muža. Nebolo tajomstvom, že ten keď sa raz do niečoho zahryzol, nepozeral naľavo ani nepravo, len slepo, aj za cenu vraždy išiel za svojim," hovorí Mária.

Poznamená, že keby bola len sama v ohrození života bolo by to iné, ale tu bolo dieťa i najbližší a preto musela chrániť najmä ich. "Ja som po smrti Róberta bola zlomená a sklamaná zo všetkého čo sa stalo. Potrebovala som sa spamätať a vedela som, že na Slovensku to nebude možné, keďže mnohí sa na mňa pozerali skrz prsty,“ rozpráva s trasúcim sa hlasom. Okrem toho, všetci tí o ktorých jej Róbert rozprával, že v prípade, že by sa jemu niečo stalo sa môže na nich s dôverou obrátiť, ju sklamali.

Niekdajší spoločníci Holuba Máriu pripravili o všetko. "Viete si predstaviť, keď vás niekto s pištoľou pri hlave núti, aby ste na neho prepísali majetok? Tak sa to stalo v prípade erotického salóna Evelyn v Košiciach, ktorý vlastnil môj muž. Neskôr ma obrali aj o dom vo Vajkovciach. Ten som založila ešte so súhlasom Roba kvôli pôžičke pre jedného známeho s tým, že, bude úver splácať," spomína desivé skúsenosti.

