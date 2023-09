Prokuratúra žiada pre obžalovaného nepodmienečný test odňatia slobody pri hornej hranici trestnej sadzby, čo je 25 rokov. V záverečnej reči sa obžalovaný ospravedlnil rodine zavraždenej za svoje konanie. "Veľmi mi je to ľúto. Odkedy som tu, stále si vyčítam, prečo som to urobil. Neviem to pochopiť a veľmi sa chcem ospravedlniť," povedal Valentín H., ktorý mal v čase skutku 18 rokov. Polícia ho zadržala 3. januára v Žiline, odvtedy je vo väzbe.

Jeho obhajca uviedol ako poľahčujúce okolnosti, že sa obžalovaný priznal, v čase skutku mal vek blízky mladistvému, bol pod vplyvom alkoholu a nebol predtým trestaný. Prokurátorka uznala ako poľahčujúcu okolnosť len priznanie.

Na piatkovom pojednávaní vypovedal znalec z odboru psychológia s tým, že u obžalovaného nebola zistená duševná choroba alebo porucha v zmysle psychózy. "Boli u neho zistené podpriemerné rozumové schopnosti na rozhraní mentálnej subnormy a ľahkej mentálnej retardácie," uviedol. V čase spáchania trestného činu Valentín H. podľa znalca mohol rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania pre spoločnosť a svoje konanie mohol ovládať.

Ako na súd prichádzal, tak aj odchádzal - v sprievode a so sklonenou hlavou. Zdroj: Lukáš Koco

Rodičia zavraždenej ženy si ako poškodení okrem úhrady nákladov za pohreb žiadajú aj úhradu nemajetkovej ujmy po 30.000 eur. Podľa slov ich splnomocnenkyne so stratou dcéry sa nevedia psychicky vyrovnať, prišli o možnosť rozvíjať rodinný život a oporu v starobe.

Po záverečných rečiach sudkyňa odročila hlavné pojednávanie na budúci týždeň s cieľom vyhlásenia rozhodnutia. K vražde na ulici v Michalovciach došlo na Nový rok ráno. Páchateľ bývalú zdravotnú sestru sledoval a napadol po tom, ako si vybrala peňažnú hotovosť z bankomatu. Podľa bezpečnostných kamier sa žena snažila pred páchateľom ujsť a kričala o pomoc, ten ju však dobehol a opakovane bodal nožom. Následne jej ukradol mobilný telefón a peňaženku. Žena zraneniam na mieste podľahla.